Р. Гольдштейн: Отечественная легкая промышленность должна стремиться к импортозамещению

Премьер-министр отметил, что растет экспортный потенциал отрасли
Политика 18:25
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Наращивание импортозамещения в секторе легкой промышленности обсудили в Правительстве РФ. Как сообщил Дмитрий Медведев, в России появились конкурентоспособные производства тканей, кожи, спецодежды, специальной обуви. Особенно заметный сдвиг произошёл в создании высокотехнологичной спортивной экипировки, товаров для активного отдыха, сообщает ИА PrimaMedia.

– Это действительно уже заметно, это есть и в магазинах, и у наших спортсменов, что само по себе очень отрадно, — сказал глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что растет экспортный потенциал отрасли. В прошлом году поставки текстиля, текстильных изделий, обуви в страны СНГ увеличились более чем на 10%, а в другие страны приблизительно на 5%.

Однако доля импорта пока высока, в прошлом году она составляла почти две трети поэтому работа должна быть обязательно продолжена с учетом накопленного опыта.

На сегодняшний день в отрасли легкой промышленности определены 23 направления импортозамещения. Из 38 проектов уже 11 осуществляют серийное производство.

– Существенным препятствием для отечественных компаний, работающих в легкой промышленности, является нехватка современных разработок в области производства материалов. Пласт научной работы в этом направлении давно активно не развивался и на это не было масштабного запроса при наличии больших объемов недорого импорта. Но сегодня, когда российская экономика набирает обороты, легкая промышленность – важный ее сектор, который так же должен стремиться к импортозамещению. России необходимо не только обеспечить недорогой, качественной, современной одеждой собственные рынки, но и занять свою нишу на мировых. Государство, ставя перед собой такую задачу, субсидирует эту отрасль промышленности. Предприятия имеют возможность получить на развитие льготные кредиты, тем самым минимизируя свои издержки. И эта работа будет только наращиваться, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

На заседании также было отмечено, что развитию легкой промышленности, наряду с высокой конкуренцией и отсутствием новых технологий, мешает контрафакт и нелегальная продукция. Предлагается в этой части рассмотреть усиление мер по маркировке товаров.

промышленное производство

16 необычных способов использовать скотч

17 апреля, 10:25

Глава Находки призвал объединить усилия в обеспечении безопасности труда на производстве

5 апреля, 09:40
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia