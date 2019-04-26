Р. Гольдштейн: Отечественная легкая промышленность должна стремиться к импортозамещению

Премьер-министр отметил, что растет экспортный потенциал отрасли

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Наращивание импортозамещения в секторе легкой промышленности обсудили в Правительстве РФ. Как сообщил Дмитрий Медведев, в России появились конкурентоспособные производства тканей, кожи, спецодежды, специальной обуви. Особенно заметный сдвиг произошёл в создании высокотехнологичной спортивной экипировки, товаров для активного отдыха, сообщает ИА PrimaMedia.

– Это действительно уже заметно, это есть и в магазинах, и у наших спортсменов, что само по себе очень отрадно, — сказал глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что растет экспортный потенциал отрасли. В прошлом году поставки текстиля, текстильных изделий, обуви в страны СНГ увеличились более чем на 10%, а в другие страны приблизительно на 5%.

Однако доля импорта пока высока, в прошлом году она составляла почти две трети поэтому работа должна быть обязательно продолжена с учетом накопленного опыта.

На сегодняшний день в отрасли легкой промышленности определены 23 направления импортозамещения. Из 38 проектов уже 11 осуществляют серийное производство.

– Существенным препятствием для отечественных компаний, работающих в легкой промышленности, является нехватка современных разработок в области производства материалов. Пласт научной работы в этом направлении давно активно не развивался и на это не было масштабного запроса при наличии больших объемов недорого импорта. Но сегодня, когда российская экономика набирает обороты, легкая промышленность – важный ее сектор, который так же должен стремиться к импортозамещению. России необходимо не только обеспечить недорогой, качественной, современной одеждой собственные рынки, но и занять свою нишу на мировых. Государство, ставя перед собой такую задачу, субсидирует эту отрасль промышленности. Предприятия имеют возможность получить на развитие льготные кредиты, тем самым минимизируя свои издержки. И эта работа будет только наращиваться, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

На заседании также было отмечено, что развитию легкой промышленности, наряду с высокой конкуренцией и отсутствием новых технологий, мешает контрафакт и нелегальная продукция. Предлагается в этой части рассмотреть усиление мер по маркировке товаров.