Россиян хотят не пускать в заведения фастфуда

Депутат Госдумы предложил установить особые таблички перед входом в заведения

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перед заведениями фастфуда установить таблички, предупреждающие потребителей о том, что еда в этих заведениях вредна для здоровья.

У входа в заведения фастфуда депутат предлагает ставить таблички с надписью "Осторожно, опасная еда".

Милонов прокомментировал, почему выступил с таким предложением. По его мнению, граждане должны делать осознанный выбор, посещая фастфуд.

Кроме этого Милонов призывает владельцев таких заведений информировать клиентов, что при приготовлении еды были использованы трансжиры, пишет "Москва".

Карина Красилова