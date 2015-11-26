Только одна из певиц из Владивостока продолжает борьбу в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

В проекте осталась Анастасия Мещерекова, а певице ЛюSEA покинула шоу

Мещерякова. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Певица из Владивостока Анастасия Мещерекова, выступающая под псевдонимом mescheryakova, продолжает борьбу в шоу "ПЕСНИ" на ТНТ и в следующем выпуске исполнит кавер на песню Тимати, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе телеканала.

В эту субботу девушка выступит совместно с еще одним участником отборов, музыкантом Кириллом Медниковым из Таджикистана. Вместе ребята исполнят кавер на популярный трек Тимати и Kristina Si "Посмотри".

Напомним, что mescheryakova не единственная представительница Владивостока на проекте: также за внимание продюсеров шоу боролась певица из Владивостока Люся Алексеенко, выступающая под псевдонимом ЛюSEA Девушка известна в России по треку "Дороже золота". На этапе отбора она исполняла композицию "КиК", которая, к сожалению, не произвела впечатления на Тимати и Басту

Второй сезон шоу "ПЕСНИ" стартовал на ТНТ 16 февраля. Тимати и Баста помогают самым разным музыкантам со всей России и не только пробиваться на большую сцену со своими авторскими треками. Победитель второго сезона шоу "ПЕСНИ" получит контракт с Black Star или "Газгольдер" и 5 млн рублей.