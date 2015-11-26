Эксперт Минэкономразвития проведет в Приморье бесплатный тренинг по соцпредпринимательству

Мероприятие пройдет 15 и 16 мая во Владивостоке
Бизнес 25 апреля, 19:56
Предпринимательство. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Центр инноваций социальной сферы, являющийся структурным подразделением Центра поддержки предпринимательства Приморского края, приглашает приморцев принять участие в бесплатном бизнес-тренинге "Проектное управление в области социального предпринимательства" (18+). Мероприятие пройдет 15 и 16 мая во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметила директор Центра инноваций социальной сферы Приморского края Ольга Потарусова, социальное предпринимательство часто называют "бизнес от сердца", так как главная его цель – приносить пользу обществу. Это особый вид бизнеса, который делает доступнее для населения качественные социально-значимые услуги.

"В числе примеров можно назвать частные медицинские учреждения, детские сады, творческие мастерские и другие компании, которые работают в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и охраны окружающей среды. Как сделать свой проект не только полезным, но и экономически эффективным, участники узнают во время обучения", – рассказала она.

Обучение проведет эксперт министерства экономического развития России и тренер в области социального предпринимательства Денис Богатов из Москвы. Обучение предназначено для начинающих и действующих социальных предпринимателей, руководителей действующих некоммерческих организаций, всех желающих реализовать свой социальный бизнес-проект.

В течение двух дней они изучат основы социального предпринимательства, на примерах разберут механизмы работы бизнес-проектов в социальной сфере, а также методы формирования бизнес-модели предприятия или компании. Отдельный блок программы посвящен проектному управлению. Участники смогут сформировать проектное мышление, научатся работать в команде, познакомятся с IT-инструментами, изучат CRM-систему и получат конкретные рекомендации по взаимодействию с клиентами и партнерами проекта. Помимо этого, будут рассмотрены варианты привлечения дополнительного финансирования для реализации социального проекта, в том числе технология краудфандинга. С презентацией программы можно познакомиться здесь.

Данный тренинг – совместный проект Российского государственного социального университета и АО "МСП Банк", который реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В этом году мероприятие будет организовано только в семи регионах страны, в числе которых и Приморский край. Все слушатели получат сертификаты об обучении установленного образца высшего учебного заведения.

Вниманию всех желающих! Мероприятие пройдет 15 и 16 мая в отеле "Акфес Сейо" по адресу: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103. Чтобы принять участие, необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке или обратиться в Центр инноваций социальной сферы Приморского края по телефону: +7 (423) 279 59 09, +7 (950) 293 96 63 (контактное лицо Шарипова Надежда Муратовна), e-mail: sharipova@cpp25.ru.

Отметим, для начинающих предпринимателей в рамках краевой госпрограммы " Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта.

предпринимательство

Предпринимателей Приморья приглашают на бесплатный семинар по участию в госзакупках

25 апреля, 13:02

Изменения законодательства в сфере розничной торговли обсудили в Артеме

16 апреля, 14:50
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia