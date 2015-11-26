Эксперт Минэкономразвития проведет в Приморье бесплатный тренинг по соцпредпринимательству

Мероприятие пройдет 15 и 16 мая во Владивостоке

Предпринимательство. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Центр инноваций социальной сферы, являющийся структурным подразделением Центра поддержки предпринимательства Приморского края, приглашает приморцев принять участие в бесплатном бизнес-тренинге "Проектное управление в области социального предпринимательства" (18+). Мероприятие пройдет 15 и 16 мая во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметила директор Центра инноваций социальной сферы Приморского края Ольга Потарусова, социальное предпринимательство часто называют "бизнес от сердца", так как главная его цель – приносить пользу обществу. Это особый вид бизнеса, который делает доступнее для населения качественные социально-значимые услуги.

"В числе примеров можно назвать частные медицинские учреждения, детские сады, творческие мастерские и другие компании, которые работают в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и охраны окружающей среды. Как сделать свой проект не только полезным, но и экономически эффективным, участники узнают во время обучения", – рассказала она.

Обучение проведет эксперт министерства экономического развития России и тренер в области социального предпринимательства Денис Богатов из Москвы. Обучение предназначено для начинающих и действующих социальных предпринимателей, руководителей действующих некоммерческих организаций, всех желающих реализовать свой социальный бизнес-проект.

В течение двух дней они изучат основы социального предпринимательства, на примерах разберут механизмы работы бизнес-проектов в социальной сфере, а также методы формирования бизнес-модели предприятия или компании. Отдельный блок программы посвящен проектному управлению. Участники смогут сформировать проектное мышление, научатся работать в команде, познакомятся с IT-инструментами, изучат CRM-систему и получат конкретные рекомендации по взаимодействию с клиентами и партнерами проекта. Помимо этого, будут рассмотрены варианты привлечения дополнительного финансирования для реализации социального проекта, в том числе технология краудфандинга. С презентацией программы можно познакомиться здесь.

Данный тренинг – совместный проект Российского государственного социального университета и АО "МСП Банк", который реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В этом году мероприятие будет организовано только в семи регионах страны, в числе которых и Приморский край. Все слушатели получат сертификаты об обучении установленного образца высшего учебного заведения.

Вниманию всех желающих! Мероприятие пройдет 15 и 16 мая в отеле "Акфес Сейо" по адресу: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103. Чтобы принять участие, необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке или обратиться в Центр инноваций социальной сферы Приморского края по телефону: +7 (423) 279 59 09, +7 (950) 293 96 63 (контактное лицо Шарипова Надежда Муратовна), e-mail: sharipova@cpp25.ru.

Отметим, для начинающих предпринимателей в рамках краевой госпрограммы " Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта.