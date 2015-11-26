Собственные проекты по развитию региона предлагают реализовать школьникам Приморья

Продлен прием заявок на участие в проекте «Кадры будущего для регионов»
Общество 25 апреля, 19:07
Проект "Кадры будущего для регионов". Фото: предоставлено организаторами

Продлен прием заявок на участие в проекте "Кадры будущего для регионов", где школьникам и студентам предлагают совместно с опытными наставниками реализовать социально значимые проекты по развитию Приморья. Зарегистрироваться можно на официальном сайте до вторника, 30 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам организаторов, в рамках проекта ребята со всех уголков Приморья получат возможность пройти социальные и профессиональные пробы в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона, а также стажировки на производстве. Участникам предлагают сосредоточится на приоритетных направлениях социально-экономического развития края и разработать свои проекты по направлениям: транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и марикультура.

"Подать заявку на участие в проекте могут ребята из любой школы или колледжа Приморского края. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, направить резюме с перечислением своих достижений и описанием сферы своих интересов, а также приложить скан оценок за первую и вторую четверть", – добавили в оргкомитете.

После этого необходимо выполнить практическое задание, где школьникам предстоит предложить собственное видение решения проблемы в одной из выбранных отраслей экономики или производства.

В июне экспертное жюри назовет имена 200 победителей, которые продолжат участие в проекте.

Справочно: инициатива "Кадры будущего для регионов" реализуется по всей России. В рамках проекта участники смогут построить свою индивидуальную траекторию на цифровой образовательной платформе МЭО, а также получить опыт работы над проектом совместно с предприятиями, под руководством наставников. Организаторы данного проекта ожидают, в первую очередь, выявить высокомотивированных и социально активных молодых лидеров, сформировать региональную сетевую инфраструктуру поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи, а также внедрить современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качество и доступность образования.

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