Много едите: в Турции туристов ограничат в еде

В стране выбрасывают миллионы фруктов и овощей, которые туристы не съели в ресторанах
Общество 21:30

В Ассоциации туроператоров России рассказали о новом проекте, который отельеры планируют запустить в Турции. С жадностью туристов решили бороться своеобразным способом. Теперь отдыхающим придется доедать все, что они набрали со шведского стола. Либо набирать в тарелки столько еды, сколько они могут съесть.

Необходимость запустить проект под названием "Оранжевый флаг" связана с культурой питания туристов в турецких отелях по системе "все включено". Постояльцы отелей чаще всего набирают в тарелки столько еды, что не в состоянии все это съесть за раз. И поварам приходится выбрасывать большое количество несъеденной пищи.

Каждый год в Турции выбрасывают 18 миллионов штук фруктов и овощей, 4,9 миллиона буханок хлеба. Стоимость пищевых отходов оценивается в 214 миллиардов турецких лир.

Сначала отельеры ограничатся агитацией отдыхающих: повесят информационные плакаты и брошюры. Если это не подействует, размер тарелок уменьшат.

Карина Красилова

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