Назван месяц, когда из России запустят чартеры в Египет

Открыть аэропорты планируют к открытию сезона

Полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России могут возобновить к октябрю. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишут Известия.

Разгар сезона в Египте начинается осенью, логично будет открыть аэропорты как раз к открытию сезона, когда туристы захотят посетить Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

— Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет, — прокомментировал вице-президент союза туриндустрии.

Сообщается, что Каир выполнил все требования российских спецслужб.

Карина Красилова