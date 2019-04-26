Наши соотечественники порой резко выделяются в толпе отдыхающих

Туристка. Фото: Анна Ерпылева, ИА PrimaMedia

Стало известно, как распознать российских туристов за рубежом. Наши соотечественники порой резко выделяются в толпе отдыхающих.

Об отличительных признаках российских туристов рассказали аналитики онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales (16+). Эксперты портала отметили, что проще всего это сделать по чемодану.

Выяснилось, что россияне в подавляющем большинстве случаев самостоятельно обматывают багаж пленкой, чтобы сэкономить. Кроме того, туристы из России берут с собой в путешествие кипятильник, пакеты из супермаркетов и сигареты. Россияне в массе своей экономны и не хотят переплачивать за эти "мелочи" за границей, отмечают эксперты.

Также россияне часто берут с собой на отдых свою еду. В частности, российские туристы на заграничных курортах едят привезенную из дома колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.

Ранее россияне сообщили, что их больше всего раздражает в поведении соотечественников во время отдыха за границей. Лидируют в антирейтинге любовь к выпивке и недоброжелательность. Также многих коробит неуважительное отношение некоторых российских туристов к традициям страны, в которой они отдыхают.

Герман Штакеншнейдер