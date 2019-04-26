Стало известно, как распознать российских туристов за рубежом

Наши соотечественники порой резко выделяются в толпе отдыхающих
Общество 26 апреля, 23:30
Туристка. Фото: Анна Ерпылева, ИА PrimaMedia

Стало известно, как распознать российских туристов за рубежом. Наши соотечественники порой резко выделяются в толпе отдыхающих.

Об отличительных признаках российских туристов рассказали аналитики онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales (16+). Эксперты портала отметили, что проще всего это сделать по чемодану.

Выяснилось, что россияне в подавляющем большинстве случаев самостоятельно обматывают багаж пленкой, чтобы сэкономить. Кроме того, туристы из России берут с собой в путешествие кипятильник, пакеты из супермаркетов и сигареты. Россияне в массе своей экономны и не хотят переплачивать за эти "мелочи" за границей, отмечают эксперты.

Также россияне часто берут с собой на отдых свою еду. В частности, российские туристы на заграничных курортах едят привезенную из дома колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.

Ранее россияне сообщили, что их больше всего раздражает в поведении соотечественников во время отдыха за границей. Лидируют в антирейтинге любовь к выпивке и недоброжелательность. Также многих коробит неуважительное отношение некоторых российских туристов к традициям страны, в которой они отдыхают.

Герман Штакеншнейдер

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Запасайтесь палатками: на курортах взвинтят цены на жилье

Стало известно, что россияне берут с собой на отдых

Названы города Европы, больше всего разочаровавшие туристов

туризм путешествие

Астрологический прогноз для путешествий: овны – исследуйте города РФ, девы - в Турцию

16 апреля, 20:30

Посещение Биробиджана вошло в число самых странных пожеланий иностранцев – Mixnews

9 апреля, 08:00

Георгий Карлов: Мы снимаем барьеры, мешающие реализации туристического потенциала Арктики

2 апреля, 21:15
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia