Стало известно, кто вымрет первым в результате глобального потепления

Открытие сделали ученые из Ратгерского университета
Общество 02:00
Глобальное потепление угрожает морским обитателям. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Стало известно, кто вымрет первым в результате глобального потепления. Открытие сделали ученые из Ратгерского университета.

Исследователи обнаружили, что численность морских обитателей сокращается вдвое быстрее, чем наземных животных. Связано это с тем, что рыбы, крабы и лобстеры обитают в среде с опасно высокими температурами.

Наземные животные могут спрятаться от жары в лесах и других затененных участках, а обитателям морей недоступна такая "роскошь". Результаты исследования напечатаны в журнале Nature.

Исследователи отмечают, что угроза, нависшая над морскими животными, непременно окажет негативное влияние на человеческий социум, в частности, жителей прибрежных регионов, для которых рыба и моллюски составляют основу пищи и важную статью заработка.

Авторы исследования изучили почти 400 видов живых существ по всему миру, от ящериц и рыб до пауков. Выяснилось, что у 56% морских видов уже сократился ареал обитания из-за глобального потепления. Что касается наземных животных, такое произошло только с 27% обитателей суши.

Герман Штакеншнейдер

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