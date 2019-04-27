Эксперты определили, подержанные автомобили каких сегментов предпочитают россияне

В этом году уже продано свыше миллиона таких машин
Экономика 03:35
За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Эксперты определили, подержанные автомобили каких сегментов предпочитают россияне. В этом году уже продано свыше миллиона таких машин.

Как сообщили специалисты аналитического агентства "Автостат", в январе–марте 2019 года 88% всех реализованных бэушных легковых автомобилей принадлежали к сегментам B, C, D и SUV.

Лидирует сегмент B. На него пришлось 36,7% вторичного рынка или свыше 417 тысяч проданных автомобилей. На втором месте сегмент SUV, включающий "паркетники" и внедорожники. В первом квартале 2019 года продано свыше 263 тысяч автомашин этого сегмента или 23,2% от всего объема продаж автомобилей с пробегом.

На третьем месте по объемам продаж на вторичном рынке находятся автомобили класса С. За отчетный период продано 209 тысяч транспортных средств этого сегмента. Это составляет 18,4% от всего рынка подержанных машин.

Герман Штакеншнейдер

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Названы автомобили, от которых их хозяева стараются избавиться как можно быстрее

"Ворошиловский ездок": волгоградский пенсионер разбил 12 машин чиновников

В России увеличат количество автомобилей с "мигалками"

рынок автомобильный рейтинг автомобиль как вид транспорта автовладельцы

Какие автомобили выбирает российская молодежь, рассказали эксперты

21 апреля, 09:00

Опубликован апрельский ТОП-10 самых дешевых внедорожников и кроссоверов в России

20 апреля, 15:00

Какие привычки водителей продлевают «жизнь» автомобилю, рассказали эксперты

14 апреля, 09:00
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia