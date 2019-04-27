В этом году уже продано свыше миллиона таких машин

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Эксперты определили, подержанные автомобили каких сегментов предпочитают россияне. В этом году уже продано свыше миллиона таких машин.

Как сообщили специалисты аналитического агентства "Автостат", в январе–марте 2019 года 88% всех реализованных бэушных легковых автомобилей принадлежали к сегментам B, C, D и SUV.

Лидирует сегмент B. На него пришлось 36,7% вторичного рынка или свыше 417 тысяч проданных автомобилей. На втором месте сегмент SUV, включающий "паркетники" и внедорожники. В первом квартале 2019 года продано свыше 263 тысяч автомашин этого сегмента или 23,2% от всего объема продаж автомобилей с пробегом.

На третьем месте по объемам продаж на вторичном рынке находятся автомобили класса С. За отчетный период продано 209 тысяч транспортных средств этого сегмента. Это составляет 18,4% от всего рынка подержанных машин.

Герман Штакеншнейдер