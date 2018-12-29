Сеть супермаркетов «Фреш 25» подготовилась к Светлому празднику – Пасхе

Все пасхальные изделия, созданные пекарями сети супермаркетов, проходят обряд освящения
Общество 14:45
Сеть супермаркетов "Фреш 25" подготовилась к Светлому празднику – Пасхе. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Освященные куличи предлагает приморским покупателям сеть супермаркетов "Фреш 25" в преддверии Пасхи. Компания ежегодно готовится к самому яркому событию в христианском мире, следует традиции освящения собственной продукции, сообщили ИА PrimaMedia в сети супермаркетов "Фреш 25".

Все пасхальные изделия, созданные пекарями "Фреш 25", проходят обряд освящения – этой традиции компания следует уже несколько лет. Пасхальные куличи здесь готовят в собственных пекарнях и обязательно освящают всю праздничную продукцию. Традиция освящения праздничной продукции в сети супермаркетов "Фреш 25" стала ежегодной, поскольку не все православные в эти дни успевают посетить храмы с тем, чтобы войти в праздник с освященными куличами и пасхами.

1 / 4

Для освящения пасхальной продукции из Уссурийска 25 апреля прибыл Отец Владимир. Клирик Храма Покрова Пресвятой Богородицы (г. Уссурийск) привез с собой святую воду, чашу для нее, служебник и кропило. Помолившись, он освятит пасхальные яйца, куличи, а также сырье для будущей выпечки. Кроме того, святой водой были орошены производственные помещения, оборудование и благословлен труд пекарей торговой сети.

Сеть супермаркетов "Фреш 25" подготовилась к Светлому празднику – Пасхе

Сеть супермаркетов "Фреш 25" подготовилась к Светлому празднику – Пасхе. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Освященные куличи весом 300 грамм продаются в сети супермаркетов "Фреш 25" всего за 89,90 рублей, а яйцо куриное второй категории по 54,90 рублей за десяток.

Сеть супермаркетов "Фреш 25" подготовилась к Светлому празднику – Пасхе

Сеть супермаркетов "Фреш 25" подготовилась к Светлому празднику – Пасхе. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Также, в этом году сеть супермаркетов "Фреш 25" предлагает своим покупателям богатый ассортимент праздничной продукции собственного производства: куличи, пасхальные наборы, творожные пасхи, торты и маффины. Кроме этого, там можно приобрести крашеные яйца.

Напомним, христиане отметят традиционный православный праздник — Пасху в грядущее воскресенье — 28 апреля 2019 года.

Справка:Торговая сеть "Фреш 25" – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами "Фреш 25" и "Радиус".

Супермаркеты "Фреш 25" расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети "Фреш 25" работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайтеwww.fresh25.ruи на странице в Instagram@25fresh

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Больше теплых снов с "Фреш 25"

священнослужители магазин продовольственный, супермаркет Пасха кулич (пасхальный)

48 дней без мяса: начался Великий пост

11 марта, 09:45

Цитатник владыки Вениамина: про Матильду, аборты и чечевичную похлебку

29 декабря 2018, 14:25
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia