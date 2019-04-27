В авиакатастрофе погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае

Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Фото: youtube.com / МОО ФАСДВ

В результате крушения легкомоторного самолета Як-18 на аэродроме Калинка под Хабаровском, погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, сообщил агентству "Интерфакс" источник в Федерации авиационного спорта Дальнего Востока, передает ИА AmurMedia.

"Мы знаем, что Владимир Левшин погиб", — сказал представитель федерации.

Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае. Несколько лет подряд в День Победы над Амуром в Хабаровске пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Напомним, легкомоторный самолет Як-18 разбился в пригороде Хабаровска, близ аэродрома Калинка днем 27 апреля. В результате погибли два человека.

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта ЯК-18 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц). Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, не благоприятные погодные условия.

Ранее, в июле 2018 года во время учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный двухместный самолет Zlin 326. За штурвалом находился чемпион мира по авиационной акробатике, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Игорь Турик. В результате крушения погиб и он сам, и его приятель — летчик-испытатель Виктор Бирюков. Самолет рухнул в 500 метрах от взлетной полосы. Вероятная причина катастрофы — отказ техники.