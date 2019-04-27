Самолет разбился в Хабаровском крае из-за отказа двигателя, есть жертвы

В результате крушения погибли пилот и пассажир - президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. Погибли два человека: пилот Сергей Лонкин и пассажир — президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Как стало известно СМИ, воздушное судно потерпело крушение из-за отказа двигателя.

Спортивный самолет упал в лесополосе. Он принадлежал небольшой частной компании. Следствие отрабатывает несколько рабочих версий ЧП: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, пишет ИА AmurMedia.

О гибели Левшина сообщили в Федерации авиационного сорта Дальнего Востока.

"Мы знаем, что Владимир Левшин погиб", — сказал представитель Федерации.

Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае — уже несколько лет подряд в День Победы в Хабаровске пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что на месте ЧП работают следственные органы. По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело.

Анна Кольцова