Отпраздновать не выйдет: появилась важная информация от диетолога к Пасхе

Специалист рассказала об ограничениях в праздник
Общество 22:30
Тематическое изображение. Фото: Юлия Никитина

Диетолог дала рекомендации по суточной порции пасхального кулича. За весь праздничный день можно съесть не более 200 граммов и на то есть веские причины.

Как сообщила главный внештатный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, есть куличи нужно умеренно, в противном случае можно получить вред для здоровья. Ограничение вызвано высокой калорийностью продукта, в нем масса легкоусвояемых углеводов и простых сахаров.

"Куличи калорийны и богаты углеводами, которые составляют практически половину его массы. В 100 граммах кулича содержится около 320 килокалорий, 45-50 граммов углеводов, из которых не менее 20-25 граммов — сахар или сахарная пудра", — сказала Стародубова в комментарии агентству городских новостей "Москва".

Отмечается, что нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения следующие: не больше 50 граммов простых сахаров в сутки. Таким образом, 200 граммов — это предельная "доза" праздничного кулича. Кроме того, рекомендовано отказаться от каких-либо других десертов в этот день.

Что касается больных сахарным диабетом, им лучше вовсе не есть кулич или ограничиться его символическим кусочком, уточнила диетолог.

Ольга Толмачева

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