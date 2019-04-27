ТОП-5 излюбленных мест ДПС для засады на дачников и отдыхающих

Летний сезон для Автоинспекции - "урожайная" пора
Общество 27 апреля, 23:45
Тематическое изображение. Фото: Сергей Ланин

Названы пять излюбленных мест автоинспекторов, где те устраивают засаду на дачников и отдыхающих. Летний сезон для ДПСников — горячая пора, открывается масса возможностей оштрафовать автовладельцев, спешащих в выходные из города.

Первый полицейский "фильтр" ждет дачников на выезде из города, пишет "Автовзгляд". Сотрудники ДПС ищут тех, кто решил "рвануть" из мегаполиса, не имея водительских прав, соблазнившись прелестями природы.

Вторая засада ждет отдыхающих на съезде с магистрали или на границе районов. Патрули не ищут ничего и никого конкретного, а просто "прочесывают" поток в надежде найти нарушение, нестыковку в документах или их отсутствие.

Третий барьер для садоводов, огородников и шашлычников "заботливо" приготовлен автоинспекторами на развилках дорог местного значения, в деревнях, возле дач, там, где трафик невелик, но в выходные немаленький. Здесь инспекторы настроены на отлов пьяных за рулем, отмечают эксперты.

Возле небольших населенных пунктов ДПСники также любят ловить нарушителей с камерами автоматической видеофиксации на треногах, чтобы поймать на превышении скорости.

Еще одно "клевое" место — железнодорожный переезд. Если состава не видно и не слышно автолюбители, как правило, не спешат останавливаться перед переездом, как того требуют Правила. Тут и можно брать их "тепленькими".

И пятое место, где велик риск попасться гаишникам — передвижной пикет на дорожке между участками. В течение дня инспекторы могут поменять место дислокации десятки раз. Здесь можно поймать водителей с целым спектром нарушений — как без прав — тех, кто выскочил на машине "только до ларька" и не взял документы, так и пьяных, без прав вообще, с выключенным светом фар и так далее.

Кстати, эксперты предупреждают, что в "засадах", которые удалены от крупных городов и оживленных магистралей, гаишники часто прячутся "в кустах" и выскакивают оттуда как "черт из табакерки".

Ольга Толмачева

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