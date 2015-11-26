В поселке Трудовое загорелся многоквартирный дом, есть жертвы

Для жильцов организован пункт временного размещения в местной школе
Происшествия 13:18
Многоквартирный дом загорелся в поселке Трудовое. Фото: ИА PrimaMedia

В поселке Трудовое произошло возгорание в одноэтажном многоквартирном доме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны посёлка Трудовое ночью 28 апреля. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, наблюдалось открытое горение кровли дома по адресу Стахановская, 5. В одной из квартир был обнаружен мужчина без признаков жизни. Его сразу же передали врачам скорой помощи.

В ликвидации пожара, общая площадь которого составила 300 кв.м., участвовали 16 человек личного состава пожарного подразделения и пять единиц техники.

Жильцы дома временно размещены в средней школе № 70. Вопросы социального обеспечения пострадавших взяла под контроль местная администрация.

В данный момент на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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