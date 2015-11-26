В Приморье предпринимателей штрафуют за нарушения, допущенные при перевозке детей

Попытка нелегально заработать на последнем звонке может обойтись в 100 тысяч рублей
Общество 14:08
Предпринимателей штрафуют за нарушения, допущенные при перевозке детей. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье предпринимателей штрафуют за нарушения, допущенные при перевозке детей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. За 2018 год к ответственности по данному поводу были привлечены шесть юридических лиц, и один бизнесмен получил соответствующий штраф в этом году.

ГИБДД напоминает, выбор компании-перевозчика, когда речь идет о несовершеннолетних пассажирах, — дело ответственное. Количество нарушений, допущенных при перевозке детей, растет в преддверии последних звонков и выпускных вечеров, так что сегодня эта тема особенно актуальна.

За 2018 год сотрудниками дорожной службы были привлечены к ответственности шесть юридических и пять должностных лиц, которые занимались перевозками несовершеннолетних.

В 2019 году по результатам проверочных мероприятий составлен административный протокол в отношении владельца компании-перевозчика, допустившего нарушения.

При этом сумма штрафов для юридических лиц составляет 100 тыс. рублей, для должностных лиц -25 тысяч, для водителей – 3 тысячи.

В ГИБДД напоминают, что при транспортировке несовершеннолетних пассажиров перевозчики обязаны выполнять условия, предусмотренные в Постановлении правительства Российской Федерации №1177. Кроме того, компания-перевозчик обязана иметь документы, список которых утвержден Правилами организованной перевозки групп детей автобусами.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку обеспечивают сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку детей. Заявки на сопровождение подаются в органы ГИБДД в виде информационного письма за 10 дней до планируемого мероприятия. Подробности о правилах подачи заявки можно узнать на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе "Организациям", где функционирует специальный подраздел "Перевозка детей".

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