"Один лег на крышу, другой съехал в кювет": ночное ДТП произошло на острове Русский

В аварии пострадали водитель и пассажир

Ночное ДТП произошло на острове Русский. Фото: Фото с места происшествия. Фото: инстаграм-паблик "ДПС Контроль"

В ночном ДТП на о. Русский пострадали водитель и пассажир, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик ДПС-Контроль.Владивосток.

По словам очевидцев, автомобильNissan March разворачивался, когда на его пути оказались Toyota Chaser и Toyota Mark – по предварительной информации, автомобили ехали с превышением скорости. Пытаясь уйти от столкновения, одна из машин врезалась в Nissan March, после чего ее выбросило в кювет, вторая перевернулась и легла на крышу.

Как сообщают очевидцы ДТП, в аварии пострадали пассажир и водитель Nissan March, обоих увезла карета скорой помощи.