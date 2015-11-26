"Один лег на крышу, другой съехал в кювет": ночное ДТП произошло на острове Русский

В аварии пострадали водитель и пассажир
Происшествия 14:54
Ночное ДТП произошло на острове Русский. Фото: Фото с места происшествия. Фото: инстаграм-паблик "ДПС Контроль"

В ночном ДТП на о. Русский пострадали водитель и пассажир, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик ДПС-Контроль.Владивосток.

По словам очевидцев, автомобильNissan March разворачивался, когда на его пути оказались Toyota Chaser и Toyota Mark – по предварительной информации, автомобили ехали с превышением скорости. Пытаясь уйти от столкновения, одна из машин врезалась в Nissan March, после чего ее выбросило в кювет, вторая перевернулась и легла на крышу.

Как сообщают очевидцы ДТП, в аварии пострадали пассажир и водитель Nissan March, обоих увезла карета скорой помощи.

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