Синоптики дали жителям Владивостока неутешительный прогноз на короткую рабочую неделю

В понедельник погода начнет портиться
Общество 15:52
Короткая рабочая неделя не порадует хорошей погодой жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

По прогнозам синоптиков, в понедельник во Владивостоке возможен небольшой дождь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода". Во вторник снова ожидаются осадки.

Начало короткой рабочей недели не порадует жителей города теплом и солнцем. Как информирует "Примпогода", 29 апреля во Владивостоке ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь: вероятность осадков — 40%. Днем температура воздуха составит 9-11 °C, ночью 3-5 °C.

Во вторник во Владивостоке вновь могут пройти дожди: ночью вероятность 80%, днем – 60%. Дневная температура воздуха понизится до 6-8 °C при сильном ветре 13–18 м/с.

Только 1 мая погода начнет улучшаться, сообщают специалисты метеослужбы. В среду воздух прогреется до 14-16 °C, осадков не ожидается.

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