Пасхальные органные концерты проходят во Владивостоке

Насладиться звуками органа можно в католическом кафедральном соборе
Это интересно 17:47
Пасхальные органные концерты проходят во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Традиционно в пасхальные дни во Владивостоке проходят концерты органной музыки, сообщает ИА PrimaMedia. Насладиться произведениями Баха, Пахельбеля, Рахманинова и других классиков, написанными для органа, можно 29 и 30 апреля в католическом кафедральном соборе Пресвятой Богородицы.

Механический духовой орган для собора собирали на Филиппинах в 2013 году. Работа над инструментом заняла восемь месяцев и потребовала усилий десяти человек. Затем его разобрали, упаковали и отправили морем в дальневосточную столицу. С тех пор этот уникальный инструмент, единственный в ДФО, стал одной из достопримечательностей Владивостока.

Концерты в католическом кафедральном соборе Пресвятой Богородицы состоятся 29 и 30 апреля в 19.00 по адресу ул. Володарского, 22.

Отметим также, что 26, 27 и 28 апреля радовала органной музыкой жителей и гостей города Евангелическо-Лютеранская церковь святого Павла на улице Пушкинская.

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