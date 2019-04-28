Названы три марки машин, которые чаще всего подставляют водителей на дороге

В список попали две иностранные машины и одна российская

Эксперты провели исследование и выяснили, какие машины чаще всего ломаются на дороге и ставят водителей в затруднительное положение.

Чаще всего, оказывается, водители застревают на трассе по причине севшего аккумулятора (42%), а также по причине пробитого колеса (15%) и застрявшей в снегу машины — 9%, пишет АвтоВзгляд.

Эвакуатор вызывают 29% водителей, которые не сумели завести свои автомобили.

Чаще остальных техническая поддержка нужна владельцам машин марки Volkswagen (10%). На втором месте в антирейтинге Nissan (7%). Третью строчку в списке занимает LADA (6%).

Карина Красилова