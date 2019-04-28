В России взлетели цены на съемные квартиры

Больше всего подорожание ощутимо в Москве
Экономика 19:40

В некоторых российских регионах цены на арендованное жилье выросли на 6%. Тем не менее, спрос на квартиры, несмотря на подорожание не упал.

Согласно данным сайта "Авито Недвижимости" (12+) стоимость аренды однокомнатной квартиры в России в данный момент составляет 15,8 тысячи рублей. Если сравнить с прошлым годом, это выше на 4%.

Большего цены на съемное жилье выросли в Москве. Известно, что однокомнатные квартиры в российской столице сдаются в среднем за 37,7 тысячи рублей в месяц. Это на 12% больше, чем в 2018 году, и на 3,4% дороже, чем в феврале текущего года.

Эксперты говорят, что треть всех арендодателей в Москве – это пенсионеры, которые вынуждены увеличить стоимость квартир в условиях снижения покупательной способности рубля и постепенного подорожания товаров.

Также на рынок аренды жилья в Москве в ближайшее время повлияют и сезонные факторы. Например, ряд собственников квартир планируют их сдавать по завышенной цене с мая по октябрь. Спрос на "летние" квартиры традиционно формируют абитуриенты и туристы, пишет "Ъ".

Если сравнить другие регионы России, по данным ЦИАН за прошлый месяц, однокомнатные квартиры заметнее всего, на 7%, подорожали в Новосибирске и Омске. Жилье там сдается за 20,5 тысяч рублей и 13,8 тысячи рублей в месяц соответственно. На третьем месте оказался Воронеж. Квартиры предлагаются в среднем за 14,8 тысячи рублей— это на 5% дороже, чем в предыдущем месяце.

А вот в Перми стоимость аренды за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тысячи рублей в месяц.

Карина Красилова

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