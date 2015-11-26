Во Владивостоке открылся новый кинотеатр с залом IMAX Sapphire (фото)

Одна из крупнейших федеральных сетей кинотеатров появилась во Владивостоке
Это интересно 28 апреля, 23:12
Кинотеатр. Фото: сайт vl.ru

Одна из крупнейших федеральных сетей кинотеатров появилась во Владивостоке. В субботу, 27 апреля, в торгово-выставочном комплексе "Калина Молл" открылся кинотеатр "Киномакс". Он рассчитан на 1000 зрителей. В центре восемь залов, среди которых IMAX Sapphire как в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт vl.ru.

Сейчас в России насчитывается 36 киноцентров "Киномакса", открыто 10 залов IMAX, шесть залов Dolby Atmos и три IMAX Sapphire. Во Владивостоке компания одной из первых заключила договор аренды с "Калиной Молл". Планировалось пространство заранее. Киноцентр по-своему уникален: при строительстве учитывалась высота потолков, площади для экранов.

Билеты в зал IMAX Sapphire соответствуют столичному уровню жизни: на вечерние сеансы стоят от 620 до 800 рублей, на утренние и дневные – от 350 до 590 рублей.

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