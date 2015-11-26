Чувствительность Овнов, встречи Раков и выгода Стрельцов: гороскоп на 30 апреля

Астрологический прогноз на вторник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ будут реализовывать задуманное, опираясь как на свой опыт, так и на помощь близких. Ваша обостренная чувствительность облегчит общение с малознакомыми людьми. Поддержите организм пищей, богатой витаминами и микроэлементами.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется уделить больше внимания партнеру по браку. Благоприятен обмен впечатлениями и информацией. Многим этой ночью приснятся яркие сны, способные прояснить запутанные ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ совершат удачные поездки, плодотворно пообщаются с друзьями, наметят новые встречи. Действительно хороший день для составления подробных планов и приобретения новых навыков.

РАКАМ рекомендуется организовывать встречи, делать телефонные звонки, благожелательно относиться к встречным предложениям. Наступает период, когда для дальнейшего продвижения надо подключать фантазию и силы других людей.

ЛЬВЫ имеют все шансы благополучно завершить дело, которое тянется из прошлого. Избыток сегодняшней энергии постарайтесь использовать на благо себе и окружающим. Обратите особое внимание на качество исполнения любого дела, продумайте все детали.

ДЕВЫ получат возможность улучшить условия работы и отдыха. Полезными окажутся профилактические меры, направленные на укрепление здоровья: гимнастика, полноценное питание. Не переживайте о потерях сегодняшнего дня: скоро вы обретете гораздо больше, чем потеряли.

ВЕСАМ при операциях с деньгами нужно быть внимательнее, — не ленитесь лишний раз все проверить. Избегайте не только поспешных необдуманных решений, но и ориентации на мнение окружающих. Этот день отлично подходит для получения новых знаний.

У СКОРПИОНОВ хороший период для обсуждения семейных планов, покупок для дома. Отнеситесь со вниманием к состоянию здоровья: тело сегодня с благодарностью воспримет прием трав, массаж, водные процедуры.

У СТРЕЛЬЦОВ удачно решаются личные вопросы. В ваших силах извлечь выгоду из всего, что вы встретите сегодня на пути. Действуйте продуманно, с учетом интересов окружающих.

КОЗЕРОГАМ стоит использовать благоприятное расположение звезд для налаживания отношений с противоположным полом. Очищение хорошо идет через дыхательные упражнения, молитвы, создание мыслеобразов.

ВОДОЛЕИ, побывав на природе, наберутся сил, отдохнут эмоционально и физически. Не исключено, что придется провожать кого-то в дорогу или отправляться в путь самому. Также ожидается ряд приобретений, что внесет в жизнь приятное обновление.

РЫБЫ могли бы направить энергию на получение новых знаний. Некоторые проблемы удачно разрешатся коллективным путем, при поддержке друзей и близких. В свою очередь, и вам хорошо проявлять щедрость, дарить подарки.