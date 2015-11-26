Энергичные Тельцы, испытания Дев и Водолеи-авантюристы: гороскоп на 1 мая

Астрологический прогноз на среду от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com



ОВНЫ, радуйтесь препятствиям: чем больше их встретиться на вашем пути сейчас, тем лучше. День открытий, духовного преображения. Присматривайтесь к тем, кто знает больше, старайтесь экспериментировать, ищите свой стиль!

ТЕЛЬЦАМ запас энергии позволит совершить немало добрых дел на благо себе и окружающим. Однако внимательно следите за тем, куда вас зовут, о чем просят. Эти сутки особо благоприятны для действий, направленных на гармонизацию отношений.

БЛИЗНЕЦЫ переработают сегодня массу информации и уяснят для себя что-то важное. Постарайтесь заложить основу возможно большего количества предприятий. Хорошее время для посещения мест, где вы никогда до этого не были!

У РАКОВ подходящее время для работ по дому, требующих вкуса, умения сочетать формы и подбирать цвета. Также хорошо работать на дачном участке, высаживать растения. Сделайте мир вокруг себя лучше, а окружающих – счастливее.

ЛЬВОВ ждет насыщенный день в плане эмоций. Возрастает чувство долга, ответственности за близких, за детей. Запахи и звуки будут оказывать на вас особенно сильное влияние.

ДЕВЫ могут встретиться с испытанием в виде видоизмененной ситуации из прошлого. Период благоприятствует творческим личностям: художникам, парикмахерам, стилистам. В одежде рекомендуются все оттенки зеленого.

У ВЕСОВ на работе дела сейчас осложнены конкуренцией. Тем не менее, благоприятна любая коммерческая деятельность, работа с новыми клиентами. В принципе, вы отлично управляете ситуацией и свободны делать все, что считаете нужным.

СКОРПИОНАМ будет полезно поделиться с другими людьми идеями, пришедшими им в голову. Хорошее время для работы в группе, освоения нового ремесла. Будьте внимательны к советам, любым совпадениям, словам в свой адрес.

У СТРЕЛЬЦОВ укрепляется связь с родом, налаживаются отношения с дальними родственниками и лицами, проживающими в других городах. Хороший день для занятий спортом, совместных путешествий и приема гостей. Но на первом месте сейчас — поиск гармонии в собственной душе.

Некоторым КОЗЕРОГАМ захочется изменить образ жизни, как-то иначе расставить акценты своего существования. Если вы не упустите это время, скоро с вами начнут происходить приятные перемены.

ВОДОЛЕИ готовы на участие в самых рискованных авантюрах. Хорошо принять участие в каком-нибудь коллективном мероприятии, успех в котором зависит от степени душевного родства с окружающими.

РЫБАМ сегодня показано смелее пользоваться чужим опытом, восстанавливать и применять самые разнообразные знания. Рекомендуется очищение, работа с духовными текстами, совмещение духовных практик с физическими упражнениями. Избегайте чрезмерной нагрузки на зрение.