Силы для Раков, романтика у Весов и перемены Стрельцов: гороскоп на 2 мая

Астрологический прогноз на четверг от салона «Мандрагора»
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ весьма благоприятное время для профессиональных рекордов. Начальство может неожиданно легко пойти вам навстречу. Особое удовольствие доставит сегодня музыка и личное творчество.

ТЕЛЬЦАМ самое время проявить свои ораторские способности и лидерские качества. Начинайте новые проекты, вносите поправки в старые, привлекайте к своим планам других людей. Благоприятны путешествия и новые знакомства.

У многих БЛИЗНЕЦОВ на первое место выходит поиск дополнительного источника дохода. Советы родственников могут помочь в служебных делах. Благоприятное время для руководящих лиц, учителей и тех, кто занимается торговлей.

РАКАМ день прибавит сил и вместе с тем пробудит желание добиться большего, полнее реализовать свои возможности. Не бойтесь рисковать! Возможны интуитивные озарения, успех в творческой деятельности.

У ЛЬВОВ возрастают интеллектуальные способности, способность влиять на ход событий. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, устремлением к новым целям, победами на личном фронте. Звезды советуют обратить внимание на здоровье и настроение пожилых родственников.

ДЕВЫ, этот период требует от вас собранности и дисциплины, особенно следует остерегаться нарушения обещаний. Поддерживайте доверительность и откровенность в своих отношениях с детьми. Благоприятный день для коммерческих операций и покупок.

У ВЕСОВ прекрасное время для дружеских и романтических встреч, заключения деловых соглашений. Нужное лицо может предложить вам свое покровительство в обмен на какую-то информацию или услугу. В целом день идеально подходит для новых начинаний.

Семейные обстоятельства потребуют от СКОРПИОНОВ великодушия и самоотдачи. Некоторые найдут удачное решение финансовых проблем. Сегодня действительно хороший день для изменений: как внутреннего характера, так и тех, что касаются общественной жизни.

У СТРЕЛЬЦОВ ожидаются перемены в работе, во взаимоотношениях с сотрудниками. Будьте справедливы и не обижайтесь по пустякам. Для поднятия тонуса рекомендуется заняться физическими упражнениями: если дома настроить себя на нужную волну не получается, начните посещать групповые занятия.

КОЗЕРОГАМ не стоит принимать окончательное решение — возможно, вы не до конца владеете информацией. В ближайшие дни появится точное знание, что делать дальше, какие силы и резервы подключать для оптимального результата.

У ВОДОЛЕЕВ новое знакомство способно изменить обычное течение жизни. Возможен небольшой, но постоянный приток финансов благодаря какой-то дополнительной работе. Не противьтесь тому, чтобы ваша жизнь стала более разнообразной.

РЫБАМ хорошо начинать новые дела, отправляться в путешествия, работать с важными документами. Проявите снисходительность к детям, постарайтесь поставить себя на их место. Благоприятное время для посадки цветов и очищения дома от плохой энергии.

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