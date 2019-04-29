Известия: злостным нарушителям ПДД в России больше не скрыться

В Госавтоинспекции задумались о создании единой базы автонарушителей
Общество 09:00
Проверка документов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав решили в ГИБДД России. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров газете "Известия".

"Информация о злостных правонарушителях на дорогах и тех, кто лишен прав, будет доступна не только в ГИБДД, но для компаний по найму водителей. Ведомство собирается создать единую цифровую платформу, где соберут данные не только о российских правонарушителях ПДД, но и иностранных", — сообщил "Известиям" представитель ГИБДД.

Более того, МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, который обяжет иностранцев с видом на жительство, а также россиян, имеющих водительские права другого государства, пересдавать экзамены для получения национальных документов РФ.

"Этим лицам запретят управлять транспортным средством без наличия российских прав по истечении 180 дней нахождения в нашей стране. В Белоруссии, например, граждане России обязаны пересдать экзамен после 90 дней пребывания в этой стране", — отметил Мишуров.

Жанна Оболенская

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