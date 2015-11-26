На Приморье мчит циклон: названо время максимального ухудшения погоды

По прогнозам синоптиков, вдобавок будете еще и холодно
Это интересно 09:19

Очередной циклон подходит к Приморью. По прогнозам синоптиков, в понедельник во Владивостоке возможен небольшой дождь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода". Во вторник снова ожидаются осадки.
По информации портала rg25.ru, во вторник пройдут дожди, на побережье будет холодно, будут выносится туманы и морось. Осадки ожидаются с 0.00 до 06.00. Дневная температура воздуха понизится до 6-8 °C при сильном ветре 13–18 м/с.

В среду и четверг погоду в Приморском крае также будет определять циклон, однако осадки синоптики передают не везде. В основном погода ухудшится в центральных и северных районах края.

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