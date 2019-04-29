Зря спешили: Госдума предлагает продлить дачную амнистию до 2022 года

Россияне смогут оформить жилые дома по упрощенному варианту

Дачи. Фото: ИА PrimaMedia

О необходимости продлить дачную амнистию сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в нижней палате парламента. Позднее это предложение обсудили в Госдуме на совещании, которое провел комитет по государственному строительству и законодательству.

Если инициатива будет принята законодателями, то россияне смогут снова оформить права в отношении жилых домов и строений по упрощенному варианту до 1 марта 2022 года.



Напомним, что оформить документы на жилые дома и строения, а также садовые дома, которые построены на земельных участках, дачникам можно было до 4 августа 2018 года. Для закрепления права собственности требовалось только предоставить технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

Предлагается, что в отношении жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление – только об окончании строительства, говорится в сообщении Госдумы.

Еще одно новшество касается подачи документов в Росреестр на регистрацию прав.

У граждан появиться выбор: самим направить документы в Росреестр или дождаться их направления органом стройнадзора, как это происходит сейчас.



Изменения коснуться членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). "Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ", — отметил глава думского комитета Павел Крашенинников.

Получить участок в собственность гражданин сможет на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа МСУ. Будущему владельцу потребуется предоставить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную им, протокол решения общего собрания. Продлить действие этих правил предлагают до 1 марта 2022 года.

С 1 марта 2020 года закончится действие правил, когда субъекты РФ могли устанавливать максимальные тарифы, расценки и ставки работ по землеустройству на дачные, садовые земельные участки, участки под ИЖС. Действие этих документов тоже предлагают продлить до 1 марта 2022 года.



Отметим, что дачная амнистия действует в России на протяжении 13 лет.

Вероника Преображенская