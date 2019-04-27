Nissan Silvia S13 из Владивостока "порвал" всех на крутых гонках на Юге

Фоторепортажи

Nissan Silvia S13 из Владивостока "порвал" всех на крутых гонках на Юге

В Краснодаре состоялся первый этап состязаний по дрифту регионального подразделения Российской Дрифт Серии (РДС). Организаторы отметили, что на базе чемпионата Drift Battle Series появилось новое движение — РДС-Юг, — сообщает корреспондент ИА KrasnodarMedia.

Рев моторов, гонка на предельных скоростях и победа над страхом. Дрифт из года в год набирает популярность. Автомобилисты предпочитают этот вид спорта не только за возможность как можно быстрей пройти всевозможные виражи, но и за адреналин, зрелищность. Принято считать, что впервые об этой технике стало известно после просмотра знаменитого фильма "Тройной форсаж — Токийский дрифт".

В субботу сотни любителей дрифта устремились с самого утра на площадку вблизи "OZ MOLL", где проходили свободные тренировки участников, ближе к обеду состоялось торжественное открытие и парад пилотов. Зрителей к вечеру заметно прибавилось, когда началась демонстрация ТОП-32 и ТОП-16. Автомобилисты, среди которых была и водитель – девушка, под аплодисменты болельщиков, показали высший класс. Можно сказать, что эта победа получилась неожиданной для любителей дрифта, которым Федоров хорошо знаком.

Вечером на торжественном награждении стали известны имена победителей.
Личный зачет:
1 место — Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 г. Владивосток
2 место — Влад Сазонов на Nissan Skyline R32 г. Таганрог
3 место — Дмитрий Харченко на Nissan Silvia S15 г. Сочи.

Командный зачет:.
1 место — AIMOL RACING RUSSIA
2 место — Моторный Цех
3 место — Godzilla Team

Победитель в квалификации — Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 г. Владивосток
Кубок Гран При OZ МОЛЛ — Юрий Невский на Nissan Skyline R33 г. Уфа
Кубок The Best of Cars — Екатерина Набойченко на Toyota Altezza г. Екатеринбург.

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

29.04.2019

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

10:05
15
 Илья Федоров на Nissan Silvia S13 удивил на открытии дрифт-сезона на Юге России
27 апреля, 13:00
0
 От средневековья до Африки: "Пигмалион" во Владивостоке удивил взрывом дизайнерских идей
26 апреля, 17:05
0
 Проводы Ким Чен Ына: как во Владивостоке прощались с северокорейским лидером
26 апреля, 13:23
0
 После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia