Nissan Silvia S13 из Владивостока "порвал" всех на крутых гонках на Юге

В Краснодаре состоялся первый этап состязаний по дрифту регионального подразделения Российской Дрифт Серии (РДС). Организаторы отметили, что на базе чемпионата Drift Battle Series появилось новое движение — РДС-Юг, — сообщает корреспондент ИА KrasnodarMedia.

Рев моторов, гонка на предельных скоростях и победа над страхом. Дрифт из года в год набирает популярность. Автомобилисты предпочитают этот вид спорта не только за возможность как можно быстрей пройти всевозможные виражи, но и за адреналин, зрелищность. Принято считать, что впервые об этой технике стало известно после просмотра знаменитого фильма "Тройной форсаж — Токийский дрифт".

В субботу сотни любителей дрифта устремились с самого утра на площадку вблизи "OZ MOLL", где проходили свободные тренировки участников, ближе к обеду состоялось торжественное открытие и парад пилотов. Зрителей к вечеру заметно прибавилось, когда началась демонстрация ТОП-32 и ТОП-16. Автомобилисты, среди которых была и водитель – девушка, под аплодисменты болельщиков, показали высший класс. Можно сказать, что эта победа получилась неожиданной для любителей дрифта, которым Федоров хорошо знаком.

Вечером на торжественном награждении стали известны имена победителей.

Личный зачет:

1 место — Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 г. Владивосток

2 место — Влад Сазонов на Nissan Skyline R32 г. Таганрог

3 место — Дмитрий Харченко на Nissan Silvia S15 г. Сочи.

Командный зачет:.

1 место — AIMOL RACING RUSSIA

2 место — Моторный Цех

3 место — Godzilla Team



Победитель в квалификации — Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 г. Владивосток

Кубок Гран При OZ МОЛЛ — Юрий Невский на Nissan Skyline R33 г. Уфа

Кубок The Best of Cars — Екатерина Набойченко на Toyota Altezza г. Екатеринбург.

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

29.04.2019