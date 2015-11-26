Гостей ждут тематические концерты, митинги, конкурсы и праздничный фейерверк (КАРТА)

К празднику Победы в Артеме подготовлены десятки мероприятий. Фото: пресс-служба администрации города Артема

Многие мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начались в Артемовском городском округе еще в апреле. С 29 апреля по 8 мая участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны будут принимать поздравления и подарки на дому, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

30 апреля состоится торжественный прием главой Артема ветеранов войны и ветеранской общественности. Прием пройдет в артемовском филиал ВГУЭС в 15.00. В парке отдыха и культуры 2 мая в 12.00 пройдет патриотическая акция – флешмоб (0+). Уже 8 мая в 16.00 в ДКУ состоится праздничный театрализованный концерт "Память сердца" (0+).

Основные праздничные мероприятия пройдут в Артеме сразу в нескольких местах — у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы войны, в городском парке культуры и отдыха, в детском парке "Артемка" и на придворцовой площади.

Так, уже в 09.00 у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы войны, начнется общероссийская общественно-патриотическая акция "Вахта Памяти" (0+), подразумевающая почетный караул у памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там же с 09.00 до 15.00 для горожан будет организован музей под открытым небом — интерактивная выставка "Они живы, пока мы помним" (0+).



К празднику Победы в Артеме подготовлены десятки мероприятий. Фото: пресс-служба администрации города Артема

В 10.00 на центральной площади Артема начнется шествие колонны "Бессмертный полк" (0+), возложение цветов (0+), гирлянд к мемориалу и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сразу следом пройдет торжественный митинг (0+), шествие (0+) войсковых частей и молодежи округа. В праздничной демонстрации в честь Дня победы примут участие школьники, студенты, спортсмены, представители общественных организаций.

После на придворцовой площади начнется концертная программа "День Победы" (0+). Здесь гости и участники праздника насладятся хоровым исполнением песен военных лет, выступлением творческих коллективов округа. Работа полевой кухни будет организованна у памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в районе ДКУ, и в детском парке "Артемка".

На площадке за зданием ДКУ будут работать тематические фотозоны. В 13.00 у памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начнется чтение стихов о войне и Победе (0+), а также "Вальс Победы" (0+) под духовой оркестр. С 10.00 и до самого позднего вечера в городском парке будет организованна праздничная лоточная торговля и работа летних кафе. А в детском парке "Артемка" в 12.00 начнется праздничный концерт "Нам нужен мир!" (0+) и игровая программа для детей "На привале" (0+). На стадионе "Угольщик" в 13.00 спортсмены встретятся в соревнованиях (12+) по волейболу, легкой атлетике, шахматам, хоккею, баскетболу, футболу.

Празднование продолжится и вечером. С 20.00 в городском парке горожане будут веселиться под вечернюю программу "Салют Победе!" (12+). В 22.00 всех артемовцев порадует праздничный фейерверк (0+), после которого начнется дискотека (12+).

На следующий день на территории авиационной базы Авиалифт по адресу ул. 1-я Западная, 27 будет организованна выставка авиационной техники времен Великой Отечественной войны (0+). Не остались в стороне и все территориальные управления Артемовского городского округа, там для жителей микрорайонов также запланирована масса мероприятий.

С полным планом всем спортивных и культурных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщине Победы, можно ознакомиться на официальном сайте администрации АГО http://www.artemokrug.ru..

Всем горожанам и гостям следует помнить об ограничении движения на участках дорог во время проведения праздничных мероприятий. Так, 9 мая с 08.00 до 14.00 и с 20.00 до 24.00 часов будет перекрыта для движения автомобильного транспорта ул. Фрунзе от дома № 54 до № 70. Движение автомобильного и пассажирского транспорта будет осуществляться по Кирова. А также 9 мая с 08.00 до 24.00 будет закрыта для движения автомобильного транспорта ул. Анисимова на участке от дома № 2 ул. Парковая до примыкания к ул. Фрунзе (городской парк).