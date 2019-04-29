"Аккуратнее": Водителей предупредили об опасности на популярной трассе

Автолюбители Владивостока предупреждают другу друга об опасности на популярной трассе Седанка — Патрокл. По словам водителей, ехать там практически невозможно из-за сильного тумана. Автомобилисты советуют двигаться там с особой осторожностью.
До конца конкурса —
Автолюбители Владивостока предупреждают другу друга об опасности на популярной трассе Седанка — Патрокл. По словам водителей, ехать там практически невозможно из-за сильного тумана. Автомобилисты советуют двигаться там с особой осторожностью.
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