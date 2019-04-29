Хапочкин: Сахалинский форум партийных проектов обозначил приоритеты в работе на 2019 год

Проекты касаются городской среды, материнства и детства, культуры и образования, а также здравоохранения и спорта

Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Форум партийных проектов Всероссийской политической партии "Единая Россия", осуществляемых на Сахалине и Курилах, проведен в Южно-Сахалинске. Партия предложила регионам 24 проекта, и в островном крае выбрали 15 приоритетных, касающихся городской среды и возрождения сахалинского села, материнства и детства, культуры и образования, здравоохранения и спорта, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

— Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств, становятся нашими политическими приоритетами и в законотворческой деятельности, и результате партии удается решить реальные проблемы людей, — сказал секретарь Сахалинского регионального отделения ВПП "Единая Россия", председатель областной Думы Андрей Хапочкин. – Поэтому сегодня мы на трех дискуссионных площадках выслушали промежуточные итоги, и по итогам открытой дискуссии, получив замечания, критику, предложения от общественников, наметили то, что должны сделать в текущем году.

По проекту "Городская среда", который курирует Андрей Хапочкин, в прошлом году было капитально отремонтировано 115 дворовых территорий и благоустроено 16 общественных пространств, то есть скверов и парков. На эти цели из федерального бюджета удалось привлечь чуть меньше 33 млн рублей, тогда как из областного — почти 1 млрд 152 млн рублей и из муниципальных — более 160 млн рублей. Цифры впечатляют и говорят сами за себя.

Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 5

— Самое трудное в проекте — это вовлечь в обсуждение жителей конкретной дворовой территории, убедить их не бояться предлагать и обсуждать проект благоустройства, поверить, что именно их предложения лягут в основу проектной документации, и замечательно, что это у нас получается, — заметил куратор партийного проекта.

По его словам, в текущем году предстоит капитально отремонтировать еще 127 дворовых территорий и 18 общественных пространств, на финансирование которых удалось привлечь из федерального бюджета свыше 88 млн рублей, областной выделяет более 2 млрд рублей и местные бюджеты направляют 22 млн рублей. Причем, дополнительные 700 млн рублей были направлены на реализацию проекта "Городская среда" из областного бюджета по инициативе фракции "Единой России" в Сахалинской областной Думе.

— Можно услышать, что, мол, такие деньги удается заложить лишь благодаря тому, что "Единая Россия" — правящая партия, и потому у нее везде "зеленый свет", но это не так, — говорит Андрей Хапочкин. – Приходится доказывать в каждом министерстве, в каждом агентстве обоснованность каждого рубля, биться за каждый объект, за каждый партийный проект, доказывая, что их реализация — это выполнение наказов наших избирателей.

Также по проекту "Городская среда" много сделано по линии министерства ЖКХ области. В 2019 году министерству и фонду капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) предстоит капитально отремонтировать 986 конструктивных элементов, а это крыши, фасады, подвалы и иное в 574 домах на территории области. На это направляется 5,6 млрд рублей, причем только по региональной программе – более 4 млрд рублей адресно на 408 МКД, где предстоит отремонтировать 783 конструктивных элемента. Оставшаяся сумма, примерно 1,6 млрд рублей, направляется в виде субсидии муниципальным образованиям. Там предстоит отремонтировать 166 МКД. Куратор проекта "Городская среда" Андрей Хапочкин потребовал от членов партии "Единая Россия" на местах контролировать ход работ и фиксировать все нарушения с целью предотвращения некачественного ремонта.

Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Форум партийных проектов. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 7

На дискуссионной площадке по обсуждению партийных проектов "Единой России" по развитию малых городов и сельских территорий куратор, депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский рассказал о состоянии дел в селах Сахалина.

— Фракция партии "Единая Россия" работала в селе Пензенское. Там школу разместили в бывшей конторе совхоза, — не без горечи говорит старейшина депутатского корпуса. – В кабинете, где раньше работали три человека, занимается целый класс. Спросил, а где физкультурой занимаются? Оказывается, в узком фойе местного Дома культуры.

По мнению куратора партийного проекта, если в течение 2-3 лет не принять радикальные меры по улучшению ситуации, то можно потерять сахалинское село.

За короткий период времени депутатская группа, курирующая партийные проекты "Культура малых городов" и "Российское село", побывали в 53 селах Сахалинской области. Не везде плохо – есть и хорошие примеры, как совхоз "Заречный" или Красногорск. Там многие годы руководит хозяйством член партии "Единая Россиия", секретарь Томаринского отделения партии Валентина Баранская. Хозяйство добротное, люди обеспечены работой, запущен в работу единственный в России завод по выпуску готовых обедов в экологически безопасной алюминиевой упаковке – надо только разогреть готовые щи, солянку, котлеты с картофельным или рисовым гарниром, гуляш.

— Тем не менее, картина удручающая, если не поможем, то народ будет уезжать, — говорит Виталий Гомилевский. – Например, ко мне обратились из села Озерское Корсаковского городского округа. Там построили арендный дом для молодых специалистов – врача, фельдшера, учителей и других бюджетников, в которых нуждается село. Но аренда квартиры составляет 8 тысяч рублей и плюс расходы на услуги ЖКХ, электричество. Что остается от зарплаты молодого специалиста, только начинающего работать и не имеющего надбавок всяких? А ему надо кушать, одеваться, ездить в Южно-Сахалинск или Корсаков. Да ему проще уехать из села. Надо решать нам и такие вопросы.

Также участники дискуссии попросили куратора партийного проекта в помощи в создании рабочих мест на селе.

— Ну, с иждивенчеством надо заканчивать. Вам надо самим на местах создавать условия для того, чтобы к вам пришел бизнес, — ответил Виталий Гомилевский. – По закону, органы государственной власти и местного самоуправления не могут создавать предприятия или участвовать в их деятельности. Власть может помочь с поиском инвесторов, когда составлен, к примеру, грамотный бизнес-план. Тем более, что в структуре правительства области создано агентство по привлечению инвестиций, с которыми по необходимости можно сотрудничать.

Дискуссионная площадка по реализации партийных проектов в социальной сфере рассматривала много вопросов, но основными были охрана материнства и детства, здравоохранение. Курирует это направление заместитель секретаря Сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению областной Думы Наталья Коршунова.

Ход реализации партийных проектов в социальной сфере обнажил немало проблем. В частности, в системе здравоохранения, несмотря на предпринимаемые меры по привлечению специалистов, по — прежнему, ощущается нехватка медицинского персонала. Открываются новые ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), оснащаются современным оборудованием, которое покупают за счет средств областного бюджета, а работать на нем зачастую некому. Поэтому кураторам проектов из местных отделений партии "Единая Россия" надо взять это на контроль, чтобы сообща решать эти проблемы.

В заключение секретарь СРО ВПП "Единая Россия" Андрей Хапочкин отметил, что "форум партийных проектов прошел без парадных отчетов, с упором именно на решение проблемных вопросов по каждому проекту".

— Все предложения, критика, наказы и инициативы взяты в работу. Самое важное, что такие дискуссионные площадки партии "Единая Россия" через прямой диалог с людьми становятся эффективным механизмом трансформации общественного запроса на улучшение качества жизни в эффективные и работающие поправки в региональные законы и государственные программы, — подвел итоги форума лидер островных "единороссов".

По итогам форума все поступившие предложения будут до 5 мая сформированы и включены в итоговый проект резолюции партийного форума. Кроме того, единогласно было поддержано предложение Андрея Хапочкина и Натальи Коршуновой о проведении второго регионального форума партийных проектов "Единой России" в Сахалинской области в конце августа нынешнего года.

СПРАВКА. В настоящее время на территории Сахалинской области реализуются 15 федеральных партийных проектов ВПП "Единая Россия": Историческая память, Культура малых городов, Школа грамотного потребителя, Российское село, Крепкая семья, Городская среда, Доступная среда, Здоровое будущее, Детский спорт, Чистая страна, Безопасные дороги, Новая школа, Локомотивы роста, Старшее поколение, Народный контроль.