Какой кушать шашлычок: аналитики дали прогноз цен на мясо

Курица, например, скоро подешевеет, а баранина может подорожать

Аналитики торговой платформы "АГРО24" провели оценку российского рынка мяса в преддверии шашлычного сезона. В основе оценки лежат данные интернет-магазинов, сообщает "Российская газета".

Больше всего подешевело мясо курицы. С начала года розничные цены на курятину упали на 5-10%. В магазинах среднего ценового диапазона курицу можно купить по цене от 240 до 360 рублей за кг. Куриную тушку можно купить в среднем по 117 рублей за кг. Минсельхоз прогнозирует уменьшение цен на птицу в связи с восстановлением ее производства на ряде российских предприятий.

А вот цены на свинину с начала года не стабильны. Февральское снижение цен сменилось мартовским повышением, а в апреле цены вновь отыграли вниз. Сейчас средняя цена свинины — 417 рублей за кг. Аналитики говорят, что цена должна падать в связи с внутренней конкуренцией производителей.Понизить цену могут бразильские поставки, с которых сняли ограничения.

Незначительные колебания цены сопровождали с начала года говядину — в апреле она подешевела на 2,4% к началу года. Средняя цена сейчас составляет 790 рублей/кг.

Наибольший рост цен произошел на рынке баранины — она прибавила 10% с начала года и стала стоить 400 рублей/кг. Впрочем, ее доля на мясном рынке незначительна — всего около 2%. По мнению экспертов, баранина — не то мясо, которое едят каждый день, ее нужно уметь готовить и спрос на нее определяется в большей части культурными традициями.