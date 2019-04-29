Какой кушать шашлычок: аналитики дали прогноз цен на мясо

Курица, например, скоро подешевеет, а баранина может подорожать
Экономика 11:05

Аналитики торговой платформы "АГРО24" провели оценку российского рынка мяса в преддверии шашлычного сезона. В основе оценки лежат данные интернет-магазинов, сообщает "Российская газета".

Больше всего подешевело мясо курицы. С начала года розничные цены на курятину упали на 5-10%. В магазинах среднего ценового диапазона курицу можно купить по цене от 240 до 360 рублей за кг. Куриную тушку можно купить в среднем по 117 рублей за кг. Минсельхоз прогнозирует уменьшение цен на птицу в связи с восстановлением ее производства на ряде российских предприятий.

А вот цены на свинину с начала года не стабильны. Февральское снижение цен сменилось мартовским повышением, а в апреле цены вновь отыграли вниз. Сейчас средняя цена свинины — 417 рублей за кг. Аналитики говорят, что цена должна падать в связи с внутренней конкуренцией производителей.Понизить цену могут бразильские поставки, с которых сняли ограничения.

Незначительные колебания цены сопровождали с начала года говядину — в апреле она подешевела на 2,4% к началу года. Средняя цена сейчас составляет 790 рублей/кг.

Наибольший рост цен произошел на рынке баранины — она прибавила 10% с начала года и стала стоить 400 рублей/кг. Впрочем, ее доля на мясном рынке незначительна — всего около 2%. По мнению экспертов, баранина — не то мясо, которое едят каждый день, ее нужно уметь готовить и спрос на нее определяется в большей части культурными традициями.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Диетологи рассказали, какой шашлык может вызвать рак

Эксперты назвали продукты, которые традиционно дорожают перед майскими праздниками

В Минздраве рассказали, как снизить вред от шашлыка

птицы мясо (мясо птицы) мясная продукция

Где в Уссурийске купить живую рыбу прямиком из аквариума

30 января, 16:35

«Подложил свинью» уссурийский производитель в куриный фарш

14 декабря 2018, 15:30

Уссурийцы не ждут повышения цен на продукты перед Новым годом, а закупают их уже сейчас

4 декабря 2018, 14:15
Известный музыкальный продюсер Александр Кушнир выступит на ЛиТР-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia