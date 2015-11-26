Благодатный огонь прибыл в Приморье. В этом году – непосредственно из Иерусалима

Миссию доставки и передачи православной святыни во Владивосток взял на себя депутат ЗСПК Алексей Козицкий

Алексей Козицкий передал Благодатный огонь владыке Иннокентию. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

В субботу, 27 апреля, Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме был доставлен в Москву делегацией Фонда Андрея Первозванного. Святыню привезли спецрейсом в особых лампадах. В международном аэропорту Внуково самолет с Благодатным огнем встретили около 3 тысяч человек. Они смогли получить частицы Благодатного огня, чтобы принести его в свои дома и храмы. Во Владивосток частицу Благодатного огня привез депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий, один из участников делегации Фонда Андрея Первозванного.

Как напомнил Алексей Козицкий корреспонденту ИА PrimaMedia, вот уже 17 лет подряд Фонд Андрея Первозванного, председателем Попечительского совета которого является известный российский дипломат, управленец и общественный деятель Владимир Якунин, доставляет Благодатный огонь в Москву, откуда частицы огня следуют во все концы необъятной России.



Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Фото: предоставлено А. Козицким

— В этом году мне предложили войти в состав делегации фонда, отправляющейся в Иерусалим. С благоговением и радостью я принял это предложение. Мы договорились с викарием Владивостокской епархии, епископом Уссурийским Иннокентием о встрече частицы Благодатного огня в Международном аэропорту Владивосток, — рассказал Алексей Козицкий. – В составе делегации фонда я вылетел в Иерусалим, присутствовал на чине схождение Благодатного огня. Ощущения, конечно, незабываемые. Так же трудно забыть, как нас встречали во Внуково люди, которые знали о нашей поездке и ждали, когда наш спецрейс приземлиться в Москве. Вылететь во Владивосток удалось только в воскресенье. Так что часть Светлой Пасхи я провел в воздухе, что лично для меня приобрело особый символический смысл. Хотел бы отметить, с какой благожелательностью отнеслись к нам сотрудники "Аэрофлота", как оперативно помогли пройти через все кордоны безопасности. И на борту лайнера, летящего во Владивосток, я встретил такое же благожелательное отношение. Экипаж был горд тем, что принимает участие в миссии доставки Благодатного огня на приморскую землю, — отметил Алексей Козицкий.



Экипаж был горд принять участие в миссии доставки православной святыне в Приморье. Фото: предоставлено А. Козицким



Приобщиться к святыне хотелось каждому. Фото: предоставлено А. Козицким

В аэропорту лампады с Благодатным огнем были переданы Алексеем Козицким представителям Владивостокской епархии Русской православной церкви.

Лайнер с Благодатным огнем на борту прибыл на приморскую землю. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Алексей Козицкий с лампадами, где хранится святыня. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Передача Благодатного огня представителям Владивостокской епархии РПЦ. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Епископ Уссурийский Иннокентий. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Специальные лампады для транспортировки Благодатного огня. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Алексей Козицкий делится впечатлениями о поездке. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Частичка Благодатного огня. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 7

— Сегодня в Покровском кафедральном соборе, в 17.00, пройдет торжественная служба, после чего Благодатный огонь будет храниться в алтаре храма. Представители храмов, находящихся на территории Приморья, смогут потом развезти частички Благодатного огня по своим приходам, — сказал епископом Уссурийским Иннокентий, викарий Владивостокской епархии Русской православной церкви.

По его словам, лампады со святыней доставляются в край ежегодно. Необычность того, что произошло в этом году, заключается в том, что представитель Приморья принял непосредственное участие в чине схождения Благодатного огня.

— Получается, Алексей Козицкий своим личным присутствием засвидетельствовал это великое чудо и привез нам частицу Благодатного огня непосредственно из Иерусалима, — сказал владыка Иннокентий.

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