Владимир Исаков: Профсоюз — это реальная сила

Председатель ФППК о том, чем живут профобъединения Приморья сегодня

Председатель ФППК Владимир Исаков. Фото: пресс-служба ФППК

1 мая на улицы городов, сел и поселков Приморья под профсоюзными знаменами выйдут 50 тысяч человек, в целом по России — 3 млн активистов. О главном требовании первомайских шествий и митингов, о том, как воспрепятствовать сильному социальному расслоению, над чем работают сегодня профсоюзы края и в чем их главный ресурс, рассказывает председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

— Владимир Владимирович, Первомай для профсоюзов – это праздник или день коллективных действий?

— Хороший вопрос. Во-первых, хочу подчеркнуть, что сегодня это общегосударственный праздник, День весны и труда. Во-вторых, этот памятный день имеет драматичную историю. Как вы знаете, наверное, по решению парижского конгресса Второго Интернационала отмечается он с 1890 года как день солидарности всех рабочих мира. Именно 1 мая за четыре года до этого решения были задержаны полицией чикагские демонстранты, требовавшие 8-часового рабочего дня. Арестовали восьмерых активистов, трое из которых были повешены. Их памяти и посвящен этот день. В Советском Союзе его отмечали с 1918 года, затем, в 90-е, пытались отменить, и только профсоюзам удалось убедить новое правительство оставить этот день в календаре праздничных дат. Но формулировку изменили и вместо Дня международной солидарности трудящихся мы получили День весны и труда. Труд – это наше профсоюзное важное слово. И в этот день мы несем рабочие лозунги, определяющие наши ближайшие цели и задачи. В этом году главный призыв – за справедливую экономику в интересах человека труда!

— Что он подразумевает?

— Общемировой тренд сегодня – сильное социальное расслоение. Мы считаем, воспрепятствовать этому можно только с помощью профсоюзного и государственного контроля. Некоторые политологи, между прочим, напрямую связывают рост неравенства с сокращением профсоюзов и ужесточением законодательства в отношении общественных организаций. Не должны 90% общественного богатства страны принадлежать 3% граждан! Поэтому на наших митингах и акциях через лозунги, выступления и резолюции мы будем требовать менять экономическую модель, добиваясь социальной справедливости. Это сложные, но не невозможные вещи.

Мы добились того, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен до прожиточного минимума, вернули индексацию зарплат бюджетникам и, я уверен, добьемся введения минимального потребительского бюджета (МПБ) вместо МРОТ. В отличие от МРОТ он будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания.

Методика расчета позволит учесть не только минимальный набор продуктов, но и стоимость коммунальных услуг, аренды жилья, расходов на образование и досуг. По подсчетам профсоюзов, эта сумма равна сегодня 40 тысячам рублей.

— Это все общие глобальные проблемы, чем заняты профсоюзы Приморья сейчас?

— Мы еженедельно мониторим рынок труда, следим за тем, готовятся ли сокращения, как выплачивается заработная плата, особенно у педагогов, которые перешли на новую систему оплаты труда, ведем статистику и участвуем в расследовании несчастных случаев. И самое главное – предаем все проблемы огласке, привлекаем к их решению власти и общественные институты.

Есть проблемы с получением пенсии у работников Дальнегорского БОРа, под вопросом дальнейшая судьба Лермонтовского ГОКа, планируется снижение темпов ремонтных работ на "Дальзаводе" и "Звезде" (Большой Камень).

Все эти проблемы касаются людей, и они очень болезненны, потому что семьи теряют источники доходов и беспокоятся о будущем. Хочу отметить, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко всегда оперативно включается в решение проблем и с его помощью, надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы люди не пострадали.

— Я знаю, что Федерация профсоюзов и вы лично активно сегодня взаимодействуете с аудиторией социальных сетей.

— Да, мы делаем это намеренно, потому что хотим, чтобы как можно большее число людей понимали, какими делами занимаются профсоюзы. Мы представлены на всех площадках. И активнее всего работаем в "Инстаграм". Именно этот ресурс расценивается сегодня интернет-сообществом как самый быстро растущий в российском сегменте.

Федерация профсоюзов @fppk_prim и я лично @isakov_vl рассказываем о своей работе, о лучших людях профсоюзных организаций, о профессионалах с большой буквы, о том, как выстраиваются партнерские отношения с работодателями, о наших конкурсах, победах, проблемах. И сразу же получаем обратную связь.

— И не отключаете комментарии?

— Представьте, нет. Мы заинтересованы в обратной связи, оперативную информацию получаем по самым важным и горячим темам. Например, по переходу работников образования на новую систему оплаты труда. Вот мы только написали о том, как это происходит во Владивостоке, как тут же учителя из районов края подключились с вопросами, когда переход начнется у них, а мы получили сигнал, что надо поторопить муниципалитеты, которые должны были принять соответствующие документы.

Когда рассказывали о предприятиях, ставших победителями конкурса "Социальное партнерство", получили вопрос о том, когда будет создан, наконец, профсоюз на ССК "Звезда"? Отвечаю, он создан! Первые 30 человек объединились и примкнули к организации Дальневосточного завода "Звезда". Надеюсь, это будет одна из сильных наших ячеек, которой мы будем гордиться. Как гордимся, к слову, профсоюзом "Прогресса", завоевавшем в прошлом году целую серию наград за свой коллективный договор, и значит, заботу о людях!

Мы рассказываем о том, что такое заработная плата, как она должна начисляться, какой у дальневосточников отпуск, почему зарплата в конверте это плохо. Это все актуальные знания. Говорю это потому, что каждый день получаю в директ сообщения о проблемах, связанных с работой — зарплата, специальная оценка условий труда, техника безопасности. Все внимательно изучаю и передаю для ответа нашим юристам.

Конечно, некоторые комментаторы через час после постановки проблемы жалуются на то, что никто, видимо, не собирается помогать. Или упрекают профсоюзы в бездействии. Хотя профсоюз – это сами работники! Конечно, всегда хочется верить в то, что какая-то таинственная сила извне заставит работодателей заботиться о сотрудниках, платить честные зарплаты "в белую", немедленно вернуть "вредникам" отобранные льготы, навести порядок на рабочих местах и позаботится о вашей безопасности.

Но правда в том, что эта сила — коллектив, который объединился в профсоюз и отстаивает свои права. Наш опыт показывает, что без профсоюза на предприятии проще меньше платить, отправлять на работу в опасных условиях и не бояться ответственности. Ну а профсоюз сильнее, если в нем бОльшая часть коллектива. И каждый понимает, что он не пассивный участник организации. Только так можно обеспечить влияние.

Мы хотим донести до наших людей мысль, что, безусловно, в критические моменты Федерация профсоюзов, которую я возглавляю, всегда будет рядом, как и отраслевой профсоюз, и наши коллеги со всей страны. Но начинать изменения на своих предприятиях придется самостоятельно! Требовать заключения коллективного договора и прописывать в нем важные гарантии, контролировать проведение специальной оценки условий труда и не бояться спорить с экспертами, добиваться своевременной выплаты зарплаты и ее индексации.

Профсоюз — это реальная сила только тогда, когда эта сила — вы.