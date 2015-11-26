Выйти на высокий уровень качества жизни в Приморье поможет поддержка молодых

Региональные эксперты обсудили потенциал молодежи и возможности его применения в регионе

Региональная дискуссионная площадка "Благополучие человека". Фото: пресс-служба партии ЕР

Как остановить отъезд людей из Приморского края, нужно ли поддерживать молодых предпринимателей, какие трудности испытывают сегодня молодые семьи – эти и многие другие вопросы обсудили на региональной дискуссионной площадке "Благополучие человека", которую координирует на краевом уровне от партии "Единая Россия" председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Игорь Чемерис, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Заседание прошло в Дальневосточном федеральном университете при участии региональных экспертов, представителей ученого сообщества, некоммерческих организаций, законодательных и исполнительных органов власти, которые на пяти панельных дискуссиях, разбитых по направлениям "Молодая семья – основа стабильного развития региона", "Молодежь региона: проблемы труда и занятости", "Молодежное предпринимательство", "Цифровизация предпринимательства" и "Молодежный парламентаризм – площадка для личностного и профессионального развития" пытались выработать совместные предложения по созданию инструментария, который позволит Приморью выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей.



Региональная дискуссионная площадка "Благополучие человека". Фото: пресс-служба партии ЕР

На площадке, посвященной проблемам молодежного предпринимательства, вместе с вице-губернатором Константином Богданенко активно обсуждали потенциал молодежи и возможности его применения в регионе. В вопросе необходимости поддержки молодых бизнесменов (а такие институты в Приморье имеются) мнения разошлись. Полезность поддержки стартапов подвергли даже сомнению – "рынок сам все разрулит и сам решит". Приводились собственные истории успеха в бизнесе. Сошлись в главном – самые лучшие всегда пробьют себе дорогу, нужно только искать возможности, а они и на Дальнем Востоке есть.

Проблемы обычных семей и матерей-одиночек, не рассчитывающих на помощь государства, оказались в центре внимания на панельной дискуссии "Молодая семья", которую модерировала депутат Думы города Владивостока Роза Чемерис. Как отмечали участники секции, много уделяется внимания многодетным семьям, но очень часто забывается о семьях, которые не являются участниками льготных программ, однако по факту являются основой экономики России, так как активно работают и воспитывают детей, не надеясь на какую-либо помощь со стороны, рассчитывая только на свои силы. В ходе подведения итогов прозвучало предложение создать Женский совет при Думе города Владивостока, который бы занимался решением, в том числе, проблем таких семей.

Еще одно предложение поступило по итогам панельной дискуссии "Молодежный парламентаризм – площадка для личностного и профессионального развития". Как считает депутат Думы Артемовского городского округа, председатель Совета молодых депутатов Приморского края Зарина Фардзинова, в регионе необходимо создать долгосрочную образовательную программу, которая будет создавать условия для самореализации молодых депутатов в политической среде и способствовать их конструктивному взаимодействию с населением, органами местного самоуправления и исполнительной властью Приморского края. Словом, нужны обучающие и развивающие программы – самые разные, включая наставничество, чтобы обеспечить качественный рост молодых управленцев.



Региональная дискуссионная площадка "Благополучие человека". Фото: пресс-служба партии ЕР

Идею поддержал координатор дискуссионной площадки Игорь Чемерис. Он заметил, что вопрос качественного подбора кадров, особенно в районах Приморья, стоит очень остро.

"Задача власти – быть как можно менее заметной для людей. А это возможно только в случае высокого качества управления, которое мы можем достичь, применяя в том числе институт наставничества, чтобы из молодых депутатов растить государственников. И здесь передача опыта очень важна", — подчеркнул Чемерис.

Он также отметил, что ему бы хотелось, чтобы предложения, выработанные в процессе обсуждения на дискуссионной площадке, имели прикладное значение и были реализованы на практике.