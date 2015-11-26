Скандал с массовой дракой самбисток получил неожиданное продолжение

Массовая драка произошла на международном турнире по самбо во Владивостоке

Момент драки. Фото: Скрин c youtube канала newsbox24.tv

Скандал с массовой дракой на международном турнире по самбо, проходивший 27 и 28 апреля во Владивостоке, получил неожиданное продолжение. Драка на трибунах началась 27 апреля после боя за бронзовую медаль среди женщин до 56 килограммов, в котором Юлия Литвинцева одержала победу над Ольгой Вициной.

"Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента", — рассказала одержавшая верх в поединке самбистка Юлия Литвинцева, пишет "Газета.ру".

Литвинцеву увезли в больницу с сотрясением головного мозга и открытым переломом носа. Также в конфликте участвовали и другие спортсмен, в том числе наставники спортсменок.

Инцидент всколыхнул социальные сети. Свой комментарий по поводу произошедшей ситуации Ольга Вицина оставила на личной странице в социальной сети instagram под ником @sambistochka2017, пишет портал newsbox24.tv. Она рассказала совершенно другую историю.

По ее словам, инциденту предшествовали старые противостояние, которое зародилось не татами в ДВФУ, а гораздо раньше.

Как рассказывает девушка, Юлия Литвинцева после поединка провоцировала ее на конфликт нецензурными словами. Далее, как пишет Ольга Вицина, все продолжилось уже на трибуне.

"Мой тренер сделал ей замечание с призывом удалиться к своей команде, она начало нецензурно выражаться в его адрес", — говорит Вицина.

Затем, по ее словам, она попыталась ударить ее, но тренер оттолкнул девушку. Далее, как уточнила Ольга Вицина, представитель спортивного клуба, за который выступает Литвинцева, ударил ее тренера.

"Сочинить можно все, что угодно, видео есть. Литвинцева также участвует в смешанных единоборствах, боях, возможно, ломала нос", — написала Вицина.

Самбистка Ольга Вицина рассказала свою версию событий.

Во Владивостоке прошел 22-й международный турнир по самбо среди мужчин и женщин категории "А" "Мемориал Юрия Потапова". На соревнования приехали 200 ведущих самбистов из 20 российских регионов, Европы и Азии.

"Главный судья международного турнира памяти Потапова за неэтичное поведение их отстранил от соревнований, а международная федерация самбо может дисквалифицировать спортсменок за неспортивное поведение и лишить Литвинцеву бронзовой медали", — отметил вице-президент краевой федерации самбо, председатель коллегии судей Дальнего Востока Сергей Шкедов.





