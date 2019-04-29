По секрету всему свету: врачебную тайну россиян приоткроют для полиции

По мнению ведомства это необходимо для профилактики правонарушений

МВД стремится получить доступ к врачебной тайне, ссылаясь на необходимость профилактики преступлений. Органы правопорядка интересуют лица с психическими расстройствами, больные алкоголизмом и наркоманией. Соответствующий законопроект был разработан еще в конце прошлого года, но из-за противодействия Минздрава не был внесен в Госдуму, пишет "Коммерсантъ".

В марте 2019-го МВД обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением "оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих".

Согласно данным МВД, в 2018 году из общего числа совершивших преступления лиц (931 107 человек) "каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", а "число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тысяч".

МВД уже не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. На сей раз Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров, которое совместно с Институтом имени Бехтерева подготовило ответ правоохранителям. По мнению медиков и ученых предложение МВД "является избыточным, не соответствует заявляемым целям, а также нормам Конституции и действующего законодательства". По данным профессионального сообщества доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, составляет всего 0,76%. Далеко не все те, кто совершил преступления в состоянии невменяемости наблюдались у врачей-психиатров и находились под диспансерным наблюдением.

Адвокат Павел Астахов предложил медикам и МВД компромисс: "Ввести градацию социально опасных заболеваний, выделив "красную" зону. Информацию о тех, кто в ней оказался, можно было бы сообщать органам для наблюдения и профилактики, не раскрывая медицинской тайны".

Егор Тараруев