Диктант будет состоять из 20 вопросов на знание истории войны, в том числе конкретных войсковых операций

В "Единой России" запустили сайт "Диктанта Победы". Фото: скриншот сайта

Начал работу официальный портал всероссийской патриотической акции "Диктант Победы" (12+), которая пройдет 7 мая по инициативе партпроекта "Единой России" "Историческая память". Об этом рассказал координатор партпроекта, депутат Государственной думы Александр Хинштейн на встрече с юнармейцами и кадетами Самарского кадетского корпуса МВД России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Как подчеркнул Хинштейн, сайт содержит полную информацию об акции, порядке и площадках ее проведения.

"На диктантпобеды.рф каждый сможет найти адрес ближайшей региональной площадки "Диктанта Победы". Кроме того, на сайте представлены положение о проведении нашего диктанта, состав организационного комитета и другие полезные материалы. По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги "Диктанта Победы" появятся на сайте в День России", – объяснил парламентарий, отметив, что в день проведения акции на сайте будет организована прямая видеотрансляция с центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Старт работе сайта дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин, удостоенный высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина. "Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение красного знамени над рейхстагом. Поэтому участие Владимира Ивановича в акции особенно почетно", – отметил Хинштейн.

В Приморье "Диктант Победы" состоится на базе ДВФУ, ВГУЭС и МГУ им. Г.И. Невельского во Владивостоке, а также школы №25 в Уссурийске.

Участникам необходимо прийти на одну из площадок заблаговременно, желательно не позднее, чем за полчаса до начала, чтобы успеть пройти инструктаж.

Сам диктант будет состоять из 20 вопросов на знание истории войны, в том числе конкретных войсковых операций.

Как сообщил координатор проекта партии "Единая Россия" "Историческая память" Александр Щербаков, акция станет подготовительным этапом "Диктанта Победы" в честь 75-летнего юбилея окончания ВОВ в следующем году.

"Мы должны хорошо знать и помнить героические страницы нашей истории, в особенности факты о Великой Отечественной войне. "Диктант Победы" позволит участникам освежить или приобрести эти знания. Приглашаю всех жителей края на это мероприятие", – сказал Александр Щербаков.

Партийный проект "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти", "Диктант Победы" и многие другие.