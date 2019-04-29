Россиян ожидает самая короткая рабочая неделя

Празднование майских праздников прервут три рабочих дня

Демонстрация 1 мая. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Роструд напомнил россиянам, что их ожидает двухдневная рабочая в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда. В общей сложности в мае население ожидает 13 выходных дней.

"Наступившая рабочая неделя будет двухдневной, затем в связи с празднованием Дня весны и труда и в связи с переносами выходных россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая", — рассказали ТАСС в ведомстве.

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что продолжительность рабочего дня в предпраздничный день, 30 апреля, сокращается на один час.

Далее население страны ожидает празднование Дня Победы: с 9 по 12 мая. В общей сложности, в мае этого года будет 13 выходных дней. Майские каникулы лишь на один день будут короче новогодних.

Следующие удлинённые выходные будут только в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единства. Тогда граждане будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Жанна Оболенская