«Rоман над облаками» с авиакомпанией «Россия»: путь к призам стал еще проще

Сделай фото с книгой или на фестивале ЛиТР-2019 и выиграй главный приз - авиабилет в Москву
ЛиТР
Общество 15:25
"Rоман над облаками" с авиакомпанией "Россия" расширяет горизонты. Фото: Предоставлено АК "Россия"

Официальный партнер фестиваля "Литература Тихоокеанской России" авиакомпания "Россия" расширила условия проведения конкурса "Rоман над облаками" (12+). Теперь для участия не нужно писать эссе, а достаточно сделать красивое фото с книгой или на стенде авиакомпании на фестивале ЛиТР-2019 и опубликовать его в Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Любители читать и путешествовать получат ценные подарки – главный приз авиабилет "Владивосток-Москва-Владивосток" с открытой датой.

Цель конкурса "Rоман над облаками": выявить и поощрить авторов лучших работ, популяризирующих чтение во время полета.

Что нужно сделать:

  • Сфотографироваться с книгой или на стенде авиакомпании "Россия" 16-18 мая на фестивале ЛиТР-2019 и опубликовать фото в Instagram. Аккаунт должен быть открытым.
  • Подписаться на аккаунт АК "Россия" (@rossiya_airlines)
  • Сделать подпись к фотографии "Хочу приз от @rossiya_airlines" и поставить один из хэштегов #летайчитай #авиакомпанияроссия #НастроениеПутешествий #РоссияТвойПолет.

Срок размещения фотографий продлен до 26 мая 2019 года включительно.

Призы:

1 место — билет в Москву и обратно с открытой датой, класс билета – экономический. Право воспользоваться билетом предоставляется до конца 2019 года, при этом дата вылета должна быть согласована победителем с АО "Авиакомпания "Россия".

2 место – внешний аккумулятор Power Bank.

3 место – наушники.

Итоги конкурса подведут с 27 мая по 7 июня. Участниками могут стать жители Владивостока и Приморского края. От каждого участника принимается не более двух фотографий. Победителя конкурса определяет жюри организаторов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке на страницу конкурса в сети Интернет: https://primamedia.ru/skynovel, подробней о правилах — по ссылке: https://primamedia.ru/skynovel/rules.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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