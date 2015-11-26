«Rоман над облаками» с авиакомпанией «Россия»: путь к призам стал еще проще

Официальный партнер фестиваля "Литература Тихоокеанской России" авиакомпания "Россия" расширила условия проведения конкурса "Rоман над облаками" (12+). Теперь для участия не нужно писать эссе, а достаточно сделать красивое фото с книгой или на стенде авиакомпании на фестивале ЛиТР-2019 и опубликовать его в Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Любители читать и путешествовать получат ценные подарки – главный приз авиабилет "Владивосток-Москва-Владивосток" с открытой датой.
Цель конкурса "Rоман над облаками": выявить и поощрить авторов лучших работ, популяризирующих чтение во время полета.
Что нужно сделать:
- Сфотографироваться с книгой или на стенде авиакомпании "Россия" 16-18 мая на фестивале ЛиТР-2019 и опубликовать фото в Instagram. Аккаунт должен быть открытым.
- Подписаться на аккаунт АК "Россия" (@rossiya_airlines)
- Сделать подпись к фотографии "Хочу приз от @rossiya_airlines" и поставить один из хэштегов #летайчитай #авиакомпанияроссия #НастроениеПутешествий #РоссияТвойПолет.
Срок размещения фотографий продлен до 26 мая 2019 года включительно.
Призы:
1 место — билет в Москву и обратно с открытой датой, класс билета – экономический. Право воспользоваться билетом предоставляется до конца 2019 года, при этом дата вылета должна быть согласована победителем с АО "Авиакомпания "Россия".
2 место – внешний аккумулятор Power Bank.
3 место – наушники.
Итоги конкурса подведут с 27 мая по 7 июня. Участниками могут стать жители Владивостока и Приморского края. От каждого участника принимается не более двух фотографий. Победителя конкурса определяет жюри организаторов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке на страницу конкурса в сети Интернет: https://primamedia.ru/skynovel, подробней о правилах — по ссылке: https://primamedia.ru/skynovel/rules.
Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.