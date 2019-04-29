Видео страшного ДТП на Фуникулере, заблокировавшего центральную дорогу

В произошедшем разбирается полиция

Авария. Фото: скриншот @dpskontrol_125rus

Серьезное ДТП произошло на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщает инстаграм-паблик @dpskontrol_125rus, здесь автомобиль Mazda RX-7 вылетел на встречную полосу движения где столкнулся с Toyota Corolla Spacio.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Движение на данном участке перекрыто.

Около 11:20 на пульт дежурного ОГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение об автоаварии на улице Володарского.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомашины Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota Spasio.

Водитель Toyota от полученных травм скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС, врачи скорой медицинской помощи.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.