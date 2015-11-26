Душа болит за приморский спорт – самбистка, отправившая соперницу в больницу (ВИДЕО)

Правых и виноватых среди двух спорсменок на соревнованиях по самбо во Владивостоке предстоит определить полиции

Турнир по самбо завершился во Владивостоке с неожиданными результатами: дракой участниц. Фото: ИА PrimaMedia

Потасовкой между двумя опытными приморскими спортсменками, мастерами спорта по самбо закончился международный турнир по самбо имени Юрия Потапова, прошедший во Владивостоке 27-28 апреля. Встретившись на ковре впервые за многие годы, давние противницы не смогли справиться с накалом страстей, и вскоре подрались на трибунах на глазах собравшихся. Явилась ли драка минутным эмоциональным порывом или конфликт назревал между самбистками долгие годы? Корр. ИА PrimaMedia рассказали сами участницы потасовки, а также организаторы турнира.

Две подравшиеся на трибунах самбистки представляют две разные школы. Ольга Вицина – СК "Держава", а Юлия Литвинцева – СК "Мастер", однако несколько лет назад они в течение долгого времени тренировались рука об руку в Центре спортивной подготовки женских единоборств "Амазонка". Там же девушки неоднократно встречались на ковре. После их пути разошлись. В рамках турнира в прошедшую субботу, 27 апреля, произошла их первая за долгие годы схватка. Ольга и Юлия соревновались за третье место в категории "за 56 кг". Победителем оказалась Юлия Литвинцева. Однако одной победой все не ограничилось. Прямо во время соревнований Ольга и Юлия устроили драку, в которую также ввязались тренер Ольги и представитель СК "Мастер" со стороны Юлии.

Вице-президент краевой федерации дзюдо и самбо, которая и организовывала соревнования, Анастасия Пчелкина поделилась с корр. ИА PrimaMedia некоторыми подробностями произошедшего.

— Вчера (в воскресенье, 28 апреля – прим. ред.) участковый опрашивал всех причастных к драке. Также будет приниматься решение о дисквалификации спортсменок. От участия в соревнованиях они отстранены, — сообщила Анастасия.

О том, что корни конфликта между спортсменками уходят глубоко в прошлое, высказала свое мнение участница драки Ольга Вицина.

— У меня душа болит за приморский спорт. На самом деле — это старые обиды и неприязнь. Давний конфликт, который зародился еще тогда, когда мы вместе тренировались в "Амазонке". Соперничество, спортивная злость накапливались, у нас случались драки на тренировках. Литвинцева не могла принять того, что я выигрываю. После мы оказались в одном клубе "Мастер", но вместе в соревнованиях не участвовали, общения между нами не было. Около 6-7 лет мы не встречались на ковре. Впервые за долгое время это произошло на прошедших соревнованиях и, я думаю, это не случайность.

Причиной ухода из "Мастера" Ольга называет конфликт с руководством.

Вторая участница драки — Юлия Литвинцева сегодня находится в больнице после операции на открытом переломе носа. Помимо этого у девушки также было зафиксировано сотрясение мозга, травмы шеи и ключицы. Ввиду плохого самочувствие своим официальным представителем спортсменка назвала Владимира Зубкова – тренера СК "Мастер". Тем не менее Юлия и сама любезно согласилась пообщаться с корр. ИА PrimaMedia в письменной форме, так как говорить после операции ей трудно. Примечательно, что ее позиция полностью противоположна словам Ольги Вициной.

— Мы действительно тренировались с Ольгой раньше в одном клубе. На ковре встречались периодически, побеждала то я, то она. Конфликта у меня с ней не было, хотя сестры Вицины часто в "Амазонках" дрались с другими девочками с клуба, они же со скандалом ушли с клуба. Хотя и с "Мастера" их потом тоже с конфликтом уволили. Но до этой ситуации у меня к ним и к Оле не было никакой неприязни. На этом турнире я одержала уверенную победу 6:0, что, очевидно, и послужило поводом для её истерики, потому что другой причины я не вижу. Она ведь даже отказывалась мне пожать руку в конце встречи, как это положено по правилам самбо. Мне это конечно было неприятно, но после победы я радовалась, что заняла 3 место, и уж точно в этом момент мне не было дела до каких-то провокаций, которые придумывает Ольга. Я же даже когда шла мимо трибун к команде вообще не ожидала, что она ударит меня, иначе бы увернулась точно. Я профессионально занимаюсь ещё боями и по самбо борюсь редко, поэтому мы с ней и не встречались давно на ковре. Я вообще не понимаю, зачем Оля выдумывает про какой-то давний конфликт, может у неё ко мне какой-то негатив, но ведь это не повод так себя вести на соревнованиях. Все, что было после схватки для меня шок, я за всю свою спортивную карьеру не встречалась с подобным, — отмечает самбистка.

О том, какие последствия ждут участник драки рассказал представитель Юлии, тренер клуба "Мастер" Владимир Зубков.

— В настоящий момент в произошедшем разбирается дисциплинарная комиссия, в составе которой представители всероссийской федерации самбо, а также полиция, которая уже опросила всех причастных к произошедшему, — заявил он корр. ИА PrimaMedia, отметив, что драка на соревнованиях по самбо – явление довольное редкое как для Приморья, так и в целом для России. – Судить не нам, для этого есть компетентные органы., — отметил собеседник агентства.

От комментариев по поводу давних истоков конфликта между самбистками, а также претензий клуба "Мастер" к Ольге Вициной Зубков отказался, отметив, что это личное дело каждой из них.

Напомним, в 2016 году спортсменки Ольга и Юлия Вицины обвинили главу и главного тренера центра спортивной подготовки "Амазонки" Юрия Леонтьева в домогательствах. Однако позднее Юрий Леонтьев выиграл иски в Первомайском районом суде Владивостока, и сведения о домогательствах были признаны не соответствующими действительности. По неподтвержденной информации Вициным в том конфликте помогали представители СК "Мастер".

Сама же Ольга в разговоре с корр. ИА Primamedia подтвердила, что уходу из "Амазонок" в "Мастер" способствовали руководители последнего. По ее словам, они переманили девушек на свою сторону. Так драка самбисток Вициной и Литвинцевой уже не кажется единичной вспышкой эмоций, а акцентирует внимание на более серьезной проблеме — противостоянии между основными школами самбо в Приморье и их борьбе за спортсменов.