"Опять невинные пострадали": весть о страшном ДТП на Фуникулере "взорвала" соцсети

Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу

Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

Шесть человек пострадали в серьезной аварии на ул. Всеволода Сибирцева во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. На месте работали пять машин скорой помощи. Водитель Mazda RX-7 отделался легким испугом.

Как пишет интернет-паблик в социальной сети instagram dpskontrol_125rus, все пострадавшие с травмами серьезной степени тяжести были доставлены в больницу. На месте в работали пять машин скорой медицинской помощи, в том числе реанимация.

Видео и фото с места аварии мгновенно заполнили местные интернет-паблики. Соцсети буквально "взорвались" обсуждением трагичной аварии. Пользователи сети интернет выражают соболезнования близким и негодуют, что виновник аварии отделался лишь покореженным авто.

"Жутко очень..... Соболезнования семье погибшего".

"Осторожно, камикадзе на дороге".

"Опять невинные люди пострадали".

"Торопиться на тот свет не стоит там принимают без очереди... Ну что страшного если бы тормознули ГИБДД... Все были бы живы... Мозгов не купишь жалко а торопишься на тот свет за собой ни кого не тяни... Решил видать перед девчонкой показать как крут... Показал".

Ранее сообщалось, что Mazda RX-7 вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с Toyota Corolla Spacio. По предварительной информации, водитель Spacio погиб. Сейчас движение по этой улице перекрыто.