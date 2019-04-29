Рабочую неделю для россиян хотят сократить в зимнее время

Таким способом планируется повысить работоспособность граждан

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В России предлагают сократить рабочую неделю в зимнее время. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению парламентария, сокращение рабочего времени позволит повысить работоспособность граждан.

Как отметил парламентарий, в темное время года у россиян депрессия, которая снижает коэффициент производительности труда.

"Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный", — сказал Милонов в комментарии РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что предложение предварительно необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, чтобы добиться реального повышения эффективности работы людей. Нельзя руководствоваться исключительно популистскими мотивами.

"Естественно, мы хотим это обсудить, чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности", — уточнил законотворец.

Анна Кольцова