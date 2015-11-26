Губернаторскими стипендиатами в Приморье стали 300 лучших студентов

Церемония награждения губернаторской стипендией лучших студентов вузов Приморья состоялась 26 апреля во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. В торжественной обстановке дипломы стипендиатам вручил вице-губернатор Антон Волошко.
Стипендия губернатора составляет 5555 рублей и присуждается на конкурсной основе сроком на полгода. По итогам осеннего семестра 2018-2019 были отобраны 300 лучших студентов – будущих бакалавров и магистров региональных вузов, обучающихся очно. Корреспондент ИА PrimaMedia расспросил некоторых победителей, какие заслуги позволили им претендовать на губернаторскую стипендию – и в итоге получить ее.
стипендиат губернатора Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Я – магистрант Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ и хожу в творческую мастерскую "Кадры", где мы занимаемся организацией всевозможных университетских и городских мероприятий – например, танцевального фестиваля "Реверанс", конкурсов "Мисс и мистер ДВФУ", "Звездный десант", Дня тигра и других. В университете мой профиль обучения – социально-культурная деятельность, то есть, чему обучаюсь – тем и занимаюсь. И награду свою считаю заслуженной.
стипендиат губернатора Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Я учусь на третьем курсе бакалавриата "Журналистика". Чтобы подать заявку на соискание губернаторской стипендии, я собрала все материалы, которые сделала, проходя практику в информационном агентстве PrimaMedia. Также я являюсь участницей творческого коллектива хореографической студии "Параллели" в ДВФУ и участвовала во многих научно-практических конференциях. Все это в сумме помогло мне попасть в число награжденных.
стипендиат губернатора Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Я обучаюсь на четвертом курсе судоводительского факультета в Морском государственном университете имени Невельского. Специальность мне очень нравится, в будущем я вижу себя штурманом или вторым помощником капитана. Я хорошо учусь, занимаюсь яхтенным спортом, волонтерской деятельностью и принимаю участие во всех мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов.
Вице-губернатор Антон Волошко отметил важность взаимодействия краевой власти с молодежью и выразил уверенность, что нынешние стипендиаты направят свои силы и таланты на благо и процветание Приморья.
вице-губернатор Приморского края
Автор фото: сайт правительства Сахалинской области
Видеть и понимать молодежь – это очень важно. Уже с первых фраз общения я почувствовал в этих ребятах невероятный потенциал. Они и вправду – будущее Приморского края. Таланты, компетенции, которые они в себе пестуют и развивают с помощью администрации Приморского края, очень скоро сделают жизнь лучше. Ну а премия, пусть даже не очень большая, приятна молодым людям, поскольку это – подтверждение того, что они нужны, а старания их замечены.
После вручения наград и фотосессий студенческий вечер в гостинице "Экватор" продолжился выступлением молодежной музыкальной группы и чаепитием с пирожными.