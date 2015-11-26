Губернаторскими стипендиатами в Приморье стали 300 лучших студентов

Ребята получили награду не только за отличную учебу, но и за активную жизненную позицию

Награждение губернаторских стипендиатов. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Церемония награждения губернаторской стипендией лучших студентов вузов Приморья состоялась 26 апреля во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. В торжественной обстановке дипломы стипендиатам вручил вице-губернатор Антон Волошко.

Стипендия губернатора составляет 5555 рублей и присуждается на конкурсной основе сроком на полгода. По итогам осеннего семестра 2018-2019 были отобраны 300 лучших студентов – будущих бакалавров и магистров региональных вузов, обучающихся очно. Корреспондент ИА PrimaMedia расспросил некоторых победителей, какие заслуги позволили им претендовать на губернаторскую стипендию – и в итоге получить ее.

Вице-губернатор Антон Волошко отметил важность взаимодействия краевой власти с молодежью и выразил уверенность, что нынешние стипендиаты направят свои силы и таланты на благо и процветание Приморья.

После вручения наград и фотосессий студенческий вечер в гостинице "Экватор" продолжился выступлением молодежной музыкальной группы и чаепитием с пирожными.