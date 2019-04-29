России грозит массовое закрытие мелких магазинов

Под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви

Бутик. Фото: Александр Хитров

В России могут массово ликвидироваться мелкие магазины. Бизнес предупредил об опасности уходы с рынка несетевых торговых точек. Под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви.

Проблемы мелкому бизнесу может принести подготовленный Минфином проект поправок в налоговый кодекс. В соответствии с правками небольшие торговые точки не смогут пользоваться специальным налоговым режимом. если они продают товары, подлежащие маркировке.

Маркировка в России становится обязательной для все большего числа товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут лекарства, ювелирные изделия, шубы, табак, одежда, обувь, постельное белье, духи, фотоаппараты.

В бизнес-сообществе считают, что большая часть "несетевиков" не справится с возросшей налоговой нагрузкой, магазины будут закрываться. Налоговая нагрузка вырастет в разы и в ряде случаев приблизит прибыль мелкого бизнеса к нулю. Такое мнение выразили в объединении предпринимателей "Опора России". При переходе с патента на УСН потери в прибыли ИП-шников составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, отраженных в письме "Опоры России" в адрес первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, пишет РБК.

Авторы письма обратили внимание главы Минфина на недопустимость запрета для предпринимателей использовать специальный налоговый режим — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты при продаже товаров, подлежащих маркировке.

Запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей, отмечают авторы послания.

Напомним, обязательная маркировка на ряд товаров в стране вводится для того, чтобы в казну поступали дополнительные налоги. Кроме того, государство таким путем пытается отслеживать весь оборот маркируемых товаров.

Анна Кольцова