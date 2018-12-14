Новый формат – старые традиции: «Роял Бургер» вместе со СМИ и блогерами приготовил пиццу

В пресс-тур пригласили известных блогеров из Владивостока и ведущие СМИ региона

СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia

Компания "Роял Бургер Пицца" пригласила в пресс-тур блогеров и журналистов из Приморского края, чтобы рассказать о новом формате, который вводит сеть предприятий быстрого обслуживания. Теперь в ресторанах можно поесть не только бургеры, салаты и роллы, но и пиццу, приготовленную по лучшим стандартам. Корр. ИА PrimaMedia заглянули за кулисы одного из самых популярных общепитов во Владивостоке, и рассказывают, какие правила действуют на кухне "Роял Бургер" и как пицца получается такой вкусной.

Масштабный редбрендинг начался еще в 2018 году, сейчас под новым бело-черным оформлением работает три ресторана – на Столетии, в кинотеатре "Уссури" и в ТВК "Калина Молл". До конца года сеть планирует сменить дизайн и добавить пиццу в меню во всех ресторанах "Роял Бургер", а это 13 филиалов по всему Приморскому краю и Дальнему Востоку. Также компания планирует открыть три новых ресторана в ближайшее время.

Если раньше сеть развивалась под американским форматом и готовила только бургеры, то теперь не только в меню, но и в название добавилась "пицца" – "Роял Бургер Пицца". На первоначальном этапе разрабатывать проект "Пицца" помогал вице-президент федерации пицца-акробатики России, призер чемпионатов по пицце в России и Китае, многократный участник международных соревнований Александр Богданов, который обучался в лучших итальянских школах и привез в Россию знания, как вековых традиций, так и передовых технологий.

На первых порах именно Александр Богданов помог подобрать идеальное тесто для пиццы, которую сейчас можно попробовать в сети "Роял Бургер". Путем многих дегустаций была найдена идеальная рецептура, которая сейчас и применяется для приготовления. В дегустации участвовали не только работники сети, но и простые посетители, которые отмечали, где можно улучшить вкус.

– Именно благодаря тому, что мы ни от кого не зависим, мы можем менять рецептуру пиццы. Например, у нас есть гость, который любит сырную пиццу с солеными огурцами и по его просьбе, мы их добавляем, – рассказала руководитель проекта "Пицца" и доставки Елена Субхангулова.

Шести ступенчатое мытье рук. Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia Шести ступенчатое мытье рук. Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia 1 / 3

Перед тем как попасть на кухню, журналистам и блогерам пришлось надеть специальную униформу – халаты, шапочки и бахилы. Это обязательное условие санпина, которое должны соблюдать и персонал, и гости, приходящие на кухню. Перед тем, как зайти в зону приготовления блюд, каждый должен пройти санитарную обработку – шести ступенчатое мытье рук.

В зоне заготовки продуктов стоит психометр – прибор, измеряющий влажность и температурные режимы – температура не должна быть выше 15 – 20 градусов. Также в этой зоне овощи обрабатываются уксусным раствором.

Сеть "Роял Бургер" единственная на Дальнем Востоке использует картофель голландской компании "МакКейн". Он идеально подходит для блюд и последующей их доставки клиентам, картофель сохраняет свою фактуру и вкусовые качества, даже спустя час после приготовления.

СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia 1 / 2

Для пиццы тесто делается по секретному рецепту, но журналистам и блогерам рассказали о важных ингредиентах – туда входят тростниковый сахар, живые культуры дрожжей, оливковое масло первого отжима. По словам представителей "Роял Бургер", тесто замешивается из всех ингредиентов, что есть у каждого дома, за исключением особой муки – она привозится специально из Италии.

– После долгих поисков в России, мы решили остановиться на итальянской муке, именно она дает тесту тот самый нужный вкус, цвет, консистенцию, – поделилась Елена Субхангулова.

Благодаря особому замешиванию и процессу трехдневного созревания, во время которого в тесте происходит более 327 химических изменений, оно становится воздушным – идеальным для пиццы.

Тесто замешивается в собственном цеху компании "Роял Бургер".

Непосредственно в рестораны приходят уже готовые круглые формы для пиццы. Их размораживают и используют максимум в течение двух часов, так как в тесте содержатся живые дрожжи и оливковое масло, взаимодействие которых приводит к активному процессу брожения, который недопустим.

Средняя скорость изготовления пиццы для гостей ресторана – 8 минут.

Сыры для пиццы также привозные – в Приморском крае рестораторам не удалось найти производство, которое бы смогло на постоянной основе обеспечивать большим количеством продукта компанию. Мясную продукцию в "Роял Бургер" закупают в компании "Дымов" – дорогое, но качественное сырье для идеальных пицц. Соусы компания делает самостоятельно из протертых томатов и специй.

СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia СМИ и блогеры в пресс-туре от "Роял Бургер". Фото: Антон Пастухов, ИА Primamedia 1 / 3

После того, как основа собрана, будущая пицца отправляется в печь. Выпекается она в конвейерной печи – именно здесь и тесто, и начинка получаются идеальными по готовности – прожаренные, но не пригоревшие.

В сети "Роял Бургер" есть два размера пиццы – большая и маленькая

Сейчас в ассортименте пять пицц. Классическая троица – "Маргарита", "Пепперони" и "4 сыра". Отметим, что в "4 сыра" присутствует горгонзола с голубой плесенью. Для любителей остренького, в "Роял Бургер Пицца" есть пицца "Мясная" с тремя разными видами мяса и острым перцем халапеньо. Пятая пицца "Курица Барбекю", как отметили в "Роял Бургер Пицца" она просто для тех, кто любит вкусно поесть.