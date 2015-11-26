«Благотворительный гала-ужин 2019» прошел во Владивосток

200 персон собрали деньги для помощи Краевому психоневрологическому дому ребёнка

Елена Харзорова, Наталья Юлдашева. Фото: предоставлено P.R.R.

P.R.R. и журнал "Собрание exclusive" 19 апреля провели главное светское событие года – "Благотворительный гала-ужин 2019". 200 персон в смокингах и вечерних платьях по инициативе "Клиники на Комарова" собрали деньги для помощи Краевому психоневрологическому дому ребёнка, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В этот вечер утончённые дамы, одетые в платья в пол, и элегантные мужчины в смокингах насладились блюдами от лучших шеф-поваров Владивостока и напитками, тщательно подобранными под каждое блюдо лучшими сомелье страны.

Виктор Малышкин и Елена Харзорова. Фото: предоставлено P.R.R. Евгения Мокробородова. Фото: предоставлено P.R.R. Елена Харзорова и Мария Максудинова. Фото: предоставлено P.R.R. Людмила Коваль. Фото: предоставлено P.R.R. На сцене Алексей Шеин. Фото: предоставлено P.R.R. Вынос от кондитерской «Воздух». Фото: предоставлено P.R.R. Вынос от ресторана Tokyo More. Фото: предоставлено P.R.R. 1 / 7

В рамках мероприятия был презентован "Ежегодный отчёт P.R.R. – 2018" (18+) – самое крупное издание страны, соединившее в себе работы фотографов и стилистов, сотрудничающих с такими журналами, как Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, L’Officiel и Elle.

Главным событием вечера стало торжественное награждение премией "Успех", которую получили: Виталий Тен, Анна Городовикова, Ольга Панишева, Юлия Соболева, Наталья Скочилова, Татьяна Хрущёва, Ольга Заркуа, Виктория Анненкова, Ольга Сылко, Марина Никитина, Анастасия Иринцова, Вероника Латышева, Варвара Атрашкевич, Владимир Бобырев, Татьяна Казанцева.

Обладатель премии «Успех» Татьяна Казанцева. Фото: предоставлено P.R.R. Обладатель премии «Успех» Анна Городовикова. Фото: предоставлено P.R.R. Обладатель премии «Успех» Анастасия Иринцова. Фото: предоставлено P.R.R. Обладатель премии «Успех» Наталья Скочилова. Фото: предоставлено P.R.R. Обладатель премии «Успех» Ольга Заркуа. Фото: предоставлено P.R.R. 1 / 5

Главной наградой вечера "КРЫЛЬЯ" была отмечена Юлия Оконская.



Обладатель премии "КРЫЛЬЯ" Юлия Оконская. Фото: предоставлено P.R.R.

Генеральный партнёр: французская косметологическая клиника "Посольство красоты"

Специальный партнёр: гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal

Партнёр Благотворительного аукциона: "Клиника на Комарова"

Официальные партнёры:

салон вечерней и свадебной моды Mali bride,

супермаркет напитков "Винлаб",

торговая марка Biologique Recherche,

салон Spafesta,

"Альтаир-Авто" — официальный дилер "Мерседес-Бенц " в Приморском крае,

медицинский центр Plastek,

компания "Конус",

группа компаний "Доброфлот",

компания юридических услуг "Кватро",

центр "Рэйки",

ресторан Тokyo More,

салон корейских обоев Divina,

салон акустики Rolling Heads.

Генеральный информационный партнёр: медиахолдинг "Время Радио"

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