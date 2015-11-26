«Благотворительный гала-ужин 2019» прошел во Владивосток

200 персон собрали деньги для помощи Краевому психоневрологическому дому ребёнка
Общество 17:14
Елена Харзорова, Наталья Юлдашева. Фото: предоставлено P.R.R.

P.R.R. и журнал "Собрание exclusive" 19 апреля провели главное светское событие года – "Благотворительный гала-ужин 2019". 200 персон в смокингах и вечерних платьях по инициативе "Клиники на Комарова" собрали деньги для помощи Краевому психоневрологическому дому ребёнка, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В этот вечер утончённые дамы, одетые в платья в пол, и элегантные мужчины в смокингах насладились блюдами от лучших шеф-поваров Владивостока и напитками, тщательно подобранными под каждое блюдо лучшими сомелье страны.

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В рамках мероприятия был презентован "Ежегодный отчёт P.R.R. – 2018" (18+) – самое крупное издание страны, соединившее в себе работы фотографов и стилистов, сотрудничающих с такими журналами, как Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, L’Officiel и Elle.

Главным событием вечера стало торжественное награждение премией "Успех", которую получили: Виталий Тен, Анна Городовикова, Ольга Панишева, Юлия Соболева, Наталья Скочилова, Татьяна Хрущёва, Ольга Заркуа, Виктория Анненкова, Ольга Сылко, Марина Никитина, Анастасия Иринцова, Вероника Латышева, Варвара Атрашкевич, Владимир Бобырев, Татьяна Казанцева.

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Главной наградой вечера "КРЫЛЬЯ" была отмечена Юлия Оконская.

Обладатель премии "КРЫЛЬЯ" Юлия Оконская

Обладатель премии "КРЫЛЬЯ" Юлия Оконская. Фото: предоставлено P.R.R.

Генеральный партнёр: французская косметологическая клиника "Посольство красоты"

Специальный партнёр: гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal

Партнёр Благотворительного аукциона: "Клиника на Комарова"

Официальные партнёры:

  • салон вечерней и свадебной моды Mali bride,
  • супермаркет напитков "Винлаб",
  • торговая марка Biologique Recherche,
  • салон Spafesta,
  • "Альтаир-Авто" — официальный дилер "Мерседес-Бенц " в Приморском крае,
  • медицинский центр Plastek,
  • компания "Конус",
  • группа компаний "Доброфлот",
  • компания юридических услуг "Кватро",
  • центр "Рэйки",
  • ресторан Тokyo More,
  • салон корейских обоев Divina,
  • салон акустики Rolling Heads.

Генеральный информационный партнёр: медиахолдинг "Время Радио"

Информационные партнёры:

  • фитнес-клуб World Class,
  • "Маркет-Радио",
  • кинотеатр "Владивосток",
  • справочник компаний Iprim,
  • информационное агентство PrimaMedia,
  • Tysa.ru,
  • журнал "Собрание exclusive",
  • журнал "Дорогое удовольствие",
  • радио "Монте-Карло".
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